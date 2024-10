Bé gái 3 tuổi ở nhà mẹ kế trở về, giữ chặt quần không chịu đi tắm, bà nội tìm ra lý do cả nhà ôm nhau khóc nức nở

Bé gái 3 tuổi khóc lóc, không cho bà nội cởi quần áo

Trần Sơn và Mỹ An kết hôn với nhau được 4 năm, có một cô con gái nhỏ tên Linh Linh (3 tuổi) thì Mỹ An qua đời do tai nạn giao thông. Sau khi vợ mất, Trần Sơn đi bước nữa, để lại Linh Linh cho bà nội chăm sóc. Anh mua chung cư cách nhà khoảng 5km, để dọn ra ngoài ở riêng với vợ mới, đồng thời tiện qua lại chăm sóc con gái.

Bà nội rất thương Linh Linh vì còn nhỏ tuổi mà đã chịu cảnh mẹ mất, bố có gia đình mới. Bà cũng thương con trai nên cứ có thời gian rảnh là đưa cháu qua nhà Trần Sơn chơi. Tuy nhiên, bà không tin tưởng cô con dâu mới, và cũng có cái nhìn không tốt bởi vợ hai Trần Sơn từng có 1 đời chồng và 1 đứa con trai. Bà lo sợ cảnh "Mấy đời bánh đúng có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" nên hễ lúc nào Linh Linh qua nhà bố, bà cũng đều dặn dò cháu kỹ càng, thậm chí nhắn tin yêu cầu con trai phải tự chăm sóc con, không cho bà mẹ kế chạm vào người cháu gái.

Cô bé trở nên lầm lỳ, không cho bà ngoại và mẹ chạm vào người hay cởi đồ để đi tắm. Ảnh minh họa.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày nọ, sau khi trở về nhà, cô bé đột nhiên trở nên khó gần và bướng bỉnh hơn. Đến tối, bà nội yêu cầu cô bé cởi quần áo để đi tắm thì cô bé không cho, gào khóc dữ dội. Thậm chí, khi được bà dỗ dành, cô bé cũng không chịu cho ai đụng vào chiếc quần đang mặc.



Thấy biểu hiện lạ từ cô cháu gái thường ngày vẫn ngoan ngoãn, bà nội vô cùng tức giận, lo lắng cháu mình đã bị bà mẹ kế tác động điều gì đó. Bà liền gọi điện cho con trai, kể rõ sự việc và yêu cầu anh cùng cô vợ mới giải thích rõ. Vì Linh Linh chậm nói nên bà nội đã liệt kê ra vô vàn lý do và chờ cái gật đầu từ cô bé: “Có phải mẹ kế đánh con không?”, “Bà ta xô con ngã à”,....

Trước những câu hỏi từ bà nội, cô bé chỉ lắc đầu, không trả lời hoặc ngày càng khóc lớn hơn. Trước đó, Linh Linh là một đứa trẻ ngoan, ít khi cãi lại lời của bà ngoại và mẹ. “Sau khi bố mẹ ly hôn, thỉnh thoảng cháu tôi có biểu hiện bướng bỉnh và thích ở một mình hơn. Nhưng nó vẫn là đứa trẻ ngoan”, bà nội chia sẻ.

Sự thật khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm

Sau một hồi lâu thuyết phục, cuối cùng Linh Linh đã đồng ý cho bà nội thay đồ để đi tắm. Tuy nhiên, khi cởi quần ra, bà phát hiện mặt trong quần của cháu gái có nhiều vết màu đỏ, phần chân cũng dính nhiều vết đỏ loang lổ nhìn giống như máu. Thấy cháu gái tỏ ra lo sợ, khóc to hơn bà càng nghi ngờ cháu gái đã bị bạo hành.

Lúc này, con trai và con dâu sau khi tan làn đã kịp thời đến nhà bà nội. Ban đầu cả hai cũng rất sốc khi nghe bà nội nói chuyện qua điện thoại rằng người Linh Linh có nhiều vết đỏ như máu. Tuy nhiên, khi đến nơi, vợ mới của Trần Sơn nhanh chóng phát hiện ra đó là vết son. Nguyên một cây son chưa đóng nắp ở trong túi quần của Linh Linh. Bà nội vì già yếu mắt kém nên không nhìn rõ, hơn nữa vì luôn nghĩ cô con dâu mới là người xấu nên liền mặc định cô đã hại cháu gái bà.

Hóa ra cô bé đã lấy cây son mà mẹ kế vừa dùng xong, bỏ túi mang về nhà. Tuy nhiên, vì không biết đậy nắp son nên vết son loang ra, dính vào quần và da chân của bé.



Cả nhà ôm nhau khóc và thở phào nhẹ nhõm. Ảnh minh họa.

Lúc này, cả bà bà nội, hai vợ chồng Trần Sơn đều thở phào nhẹ nhõm. Bà nội ôm cháu gái khóc lớn, mẹ kế thấy thế cũng tủi thân bật khóc. Lúc này bà nội mới xin lỗi cô con dâu mới, cả nhà ôm nhau khóc nức nở. Bà nội cũng mời vợ chồng Trần Sơn ở lại ăn cơm tối cùng hai bà cháu.

Cũng nhờ câu chuyện này mà hiềm khích bấy lâu nay giữa mẹ chồng và nàng dâu được gỡ bỏ phần nào. Trần Sơn sau khi biết chuyện cũng như trút bỏ được nỗi lo âu, hứa lần sau sẽ để ý và chăm sóc con gái kỹ càng hơn.