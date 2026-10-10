Bế con ngắm cảnh bên cửa sổ tầng 4, người cha bất ngờ làm rơi con

Bé trai 2 tuổi tử vong sau khi được cha đặt lên bệ cửa sổ tầng 4 khách sạn tại đảo Síp để ngắm cảnh, để lại nỗi ân hận có thể đeo đẳng người cha suốt đời.

Ngày 6/10, Foster, 37 tuổi, đến từ Essex, Anh, xuất hiện tại Tòa án quận Paphos để xin giảm nhẹ hình phạt. Người đàn ông khóc nức nở và liên tục lau nước mắt trong phiên tòa.

Tháng trước người cha đã nhận tội Thiếu thận trọng gây tử vong - tội danh có thể bị phạt tối đa bốn năm tù, trong một phiên tòa kéo dài chỉ 3 phút.

Theo hồ sơ vụ việc, Foster là giám đốc phụ trách lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại một công ty lớn ở Anh. Ngày 12/7, anh cùng gia đình đến đảo Síp để nghỉ dưỡng.

Sau khi nhận phòng trên tầng 4 khách sạn, anh ta bế con trai 2 tuổi ra chờ thang máy. Sau khi bấm thang, Foster đặt đứa trẻ lên bệ cửa sổ hành lang để nhìn hồ bơi và cảnh vật phía dưới.

Cậu bé đã ngã từ độ cao 12 m từ cửa sổ tầng bốn. Cả gia đình vội chạy xuống tìm con, song bé đã tử vong tại bệnh viện.

Cửa sổ tầng 4 của khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Telegraph.

Sau khi sự cố xảy ra, người cha thừa nhận lỗi của mình và cho biết anh đã nghĩ cửa sổ có kính bảo vệ. Người cha nói sự sơ suất trong khoảnh khắc đó sẽ ám ảnh mình suốt phần đời còn lại.

Các xét nghiệm cho thấy Foster đã uống rượu vào thời điểm đầu ngày xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, phía công tố không cáo buộc người đàn ông say rượu khi bi kịch xảy ra.

Trong thời gian chờ giải quyết vụ án, Foster không được phép rời khỏi đảo Síp. Cơ quan chức năng chỉ cho phép anh bay về Anh để tham dự đám tang của con trai. Người cha dự kiến bị tuyên án vào ngày 16/10, theo Telegraph.

Các xét nghiệm cho thấy Foster đã uống rượu vào đầu ngày hôm đó, nhưng bên công tố không cáo buộc anh ta say rượu.

Ngoài việc được phép bay về nước dự đám tang con trai, Foster không được phép rời khỏi Síp.