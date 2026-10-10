NÓNG: Động đất 7,7 độ rung chuyển một quốc gia châu Mỹ, hàng loạt toà nhà đổ sập, người dân tháo chạy trong sợ hãi

Một trận động đất lớn với độ lớn sơ bộ 7,7 độ đã xảy ra ở phía nam Panama, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Một trận động đất lớn với độ lớn sơ bộ 7,7 độ đã xảy ra ở phía nam Panama, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Một số người đã bị thương nhẹ, nhưng cho đến nay chưa có báo cáo nào về trường hợp tử vong hoặc mất tích, các quan chức cho biết. Nhiều ngôi nhà, con đường, khách sạn, tòa nhà chính phủ, cơ sở kinh doanh và nhà thờ đã bị hư hại về mặt cấu trúc, theo hệ thống phòng vệ dân sự.

USGS trước đó từng cho biết có thể xuất hiện một số thương vong và thiệt hại trên diện rộng là điều nhiều khả năng xảy ra.

Đoạn phim được CNN xác minh cho thấy nhiều tòa nhà bị hư hại ở Penonomé, cách tâm chấn khoảng 70 dặm. Một video quay cảnh một nhà thờ bị sập một phần tháp chuông và một tòa nhà khác bị sập mặt tiền.

Hình ảnh hiện trường

Tại thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Playa Venao, một tòa nhà nhiều tầng đã đổ sập và đè nát nhiều xe hơi bên dưới.

Dọc theo Kênh đào Panama, các dây cáp treo của Cầu Centennial đã rung lắc khi các phương tiện lưu thông qua.

Cơ quan quản lý kênh đào cho biết các hoạt động vẫn tiếp diễn bình thường và nhân viên đang kiểm tra các cơ sở để tìm kiếm thiệt hại tiềm ẩn.

Hệ thống giao thông công cộng của Thành phố Panama đã tạm dừng dịch vụ trên hai tuyến tàu điện ngầm và sơ tán hành khách khỏi một số ga. Rất đông cư dân đã tập trung trên các con phố ở thủ đô sau khi hoảng loạn lao ra khỏi tòa nhà của họ.

"Tôi ở trên tầng 9 và đúng là cảm nhận rất rõ, rung lắc rất mạnh," Kevin Cortez, một cư dân Thành phố Panama, chia sẻ với Reuters.

"Mọi thứ đều chuyển động: đèn, ghế, bàn," một cư dân khác nói. "Tôi quyết định ở lại chờ vì biết rằng chạy xuống cầu thang là cả một vấn đề. Vì vậy tôi ở lại chờ cho nó qua đi. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Đúng vậy, chúng tôi cảm thấy nó kéo dài khá lâu. Mọi người chạy loạn, la gào; không phải ai cũng đón nhận nó theo cùng một cách, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã xuống đây rồi."

Bộ Giáo dục Panama đã hủy toàn bộ lớp học trên toàn quốc trong phần còn lại của ngày.

Sân bay quốc tế chính của Panama đã tạm thời đóng cửa như một biện pháp phòng ngừa và các chuyến bay đã được chuyển hướng sang các sân bay khác trước khi khôi phục hoạt động vào cuối ngày, cơ quan hàng không dân dụng cho biết.

Viện cấp thoát nước đã báo cáo tình trạng gián đoạn tại một số nhà máy xử lý nước do sự cố mất điện do trận động đất gây ra.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Chính phủ cung cấp thông tin về hậu quả của trận động đất. Ông cũng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Ông Mulino đã đến thăm một bệnh viện bị ảnh hưởng ở Penonomé, nơi nhiều bệnh nhân đã phải sơ tán và điều trị ngoài trời.

Các quan chức đã ghi nhận hơn 40 dư chấn, trong đó có một dư chấn với độ lớn sơ bộ là 6,6, theo USGS.

Trước đó, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ sóng thần dọc theo một số vùng bờ biển trước khi tuyên bố mối đe dọa không còn.

Nguồn: CNN