Bê bối pin sạc dự phòng lớn nhất lịch sử Trung Quốc: Thu hồi 1.2 triệu sản phẩm, một thương hiệu lớn phải tạm ngừng kinh doanh và chịu thiệt hại tới 660 tỷ đồng/tháng

Ngày 28/6, truyền thông Trung Quốc đưa tin Romoss - một trong những thương hiệu sạc dự phòng lớn nhất nước này - vừa buộc phải tạm dừng toàn bộ mảng kinh doanh pin sạc dự phòng sau sự cố triệu hồi sản phẩm quy mô chưa từng có.

Trước đó, Romoss tuyên bố thu hồi 490.000 thiết bị. Tổng cộng hơn 1,2 triệu sạc dự phòng bị thu hồi (bao gồm từ tất cả các thương hiệu), đánh dấu vụ triệu hồi lớn nhất trong lịch sử ngành pin di động Trung Quốc.

Hình ảnh về vụ việc pin Romoss phát nổ trên máy bay của Hong Kong Airlines.

Anker, một trong số những thương hiệu bị ảnh hưởng, xác định nguyên nhân do một nhà cung cấp - được cho là công ty Amprius - đã tự ý thay đổi vật liệu màng ngăn bên trong lõi pin mà không được phép. Màng ngăn có vai trò ngăn chặn đoản mạch bằng cách cách ly cực dương và cực âm, đồng thời cho phép ion lithium di chuyển. Theo phản hồi của Amprius, sự thay đổi xảy ra trong quá trình sản xuất bởi một nhà máy gia công bên thứ ba mà họ thuê ngoài, và công ty không hề hay biết.

Tuy nhiên, hiện tại Amprius đã bị xử lý vì vi phạm nghiêm trọng quy định chất lượng sản phẩm. Giấy phép sản xuất của công ty đã bị thu hồi và toàn bộ chứng nhận 3C cho lõi pin sạc dự phòng do công ty cung cấp đã bị đình chỉ. Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người tiêu dùng ngừng sử dụng các sản phẩm liên quan.

Về phía Romoss, một nhân viên nội bộ cho biết tuy công ty chỉ công bố “triệu hồi một phần sản phẩm”, nhưng trên thực tế toàn bộ mảng kinh doanh sạc dự phòng đã phải tạm dừng. “Hiện nhóm phụ trách đang dồn toàn lực để xử lý việc triệu hồi, không còn thời gian tiếp khách hàng,” người này nói thêm. Dù các mảng kinh doanh khác vẫn tiếp tục, thời điểm nối lại hoạt động xuất hàng pin sạc vẫn chưa thể xác định.

PAC20 - Một dòng pin dự phòng của Romoss nằm trong diện thu hồi

Do lệnh đình chỉ chứng nhận 3C, các sản phẩm sạc dự phòng của Romoss đã bị gỡ toàn bộ khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn. Theo ước tính, công ty đang thiệt hại doanh thu từ 100 đến 200 triệu nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương khoảng 330 - 660 tỷ đồng).

Để đối phó với các rủi ro ngày càng gia tăng trong ngành, ngày 18/6 vừa qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã công bố kế hoạch sửa đổi “Quy chuẩn kỹ thuật an toàn đối với pin sạc di động”. Bản dự thảo mới sẽ bổ sung các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các thử nghiệm quá sạc, chọc thủng, ép nén và lạm dụng nhiệt. Ngoài ra, quy chuẩn cũng đề xuất kiểm soát chặt các vật liệu cấu thành lõi pin như cực dương, cực âm, màng ngăn và dung dịch điện phân.

Kể từ ngày 28/6, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã cấm hành khách trên các chuyến bay nội địa mang các loại pin sạc dự phòng không đạt chứng nhận CCC (China Compulsory Certificate). Quyết định được đưa ra sau hàng loạt sự cố phát sinh khói hoặc cháy nổ liên quan đến pin sạc trong khoang hành lý trên các chuyến bay.

Hình ảnh được cho là khay pin sạc dự phòng không đạt chuẩn bị yêu cầu bỏ lại tại một sân bay tại Trung Quốc

Trong vài tháng gần đây, đã xảy ra một loạt sự cố do pin sạc gây cháy. Ngày 31/5, chuyến bay của hãng China Southern Airlines từ Hàng Châu đi Thâm Quyến buộc phải quay đầu sau 15 phút cất cánh do phát hiện khói phát ra từ pin máy ảnh và sạc dự phòng của hành khách. Trước đó vào tháng 3, chuyến bay của Hong Kong Airlines từ Hàng Châu đi Hồng Kông phải hạ cánh khẩn xuống Phúc Châu vì cháy trong khoang hành lý trên cao - nghi ngờ do pin sạc dự phòng gây ra.

Nhiều hãng hàng không châu Á, bao gồm từ Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông đã ra lệnh cấm hành khách sử dụng sạc dự phòng trong suốt chuyến bay, dù vẫn cho phép mang theo trong hành lý xách tay.