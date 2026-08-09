Bê bối "hối lộ tình dục" bị phanh phui: Bóng đá Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị tước HCĐ Olympic

Bóng đá Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị tước HCĐ Olympic 2012.

Làng thể thao thế giới đang xôn xao trước những tiết lộ chấn động liên quan đến bê bối "hối lộ tình dục" trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Mặc dù vụ việc xảy ra từ giai đoạn 2011–2012, những hệ lụy pháp lý và uy tín kéo theo đang đe dọa trực tiếp đến một trong những thành tựu chói lọi nhất lịch sử bóng đá xứ sở kim chi là tấm huy chương đồng môn bóng đá nam tại Olympic London 2012.

HCĐ Olympic của tuyển Hàn Quốc có nguy cơ bị thu hồi (Ảnh: KFA)

Theo các kết quả điều tra từng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện năm 2016, KFA đã tổ chức hối lộ 10 trọng tài và nhân viên giám sát trận đấu quốc tế bằng các dịch vụ giải trí và mại dâm. Đáng chú ý, các hành vi sai phạm này can thiệp vào kết quả của 7 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup và vòng loại Olympic. Trong đó, có 3 trận đấu nằm ở vòng loại Olympic 2012, tiền đề giúp tuyển Olympic Hàn Quốc giành vé đến London và thi đấu thăng hoa để đoạt tấm HCĐ lịch sử sau chiến thắng trước Nhật Bản ở trận tranh hạng ba.

Truyền thông Hàn Quốc, bao gồm hãng tin Segye News, nhận định rằng dù các quy định đạo đức của FIFA có thể chịu ràng buộc về thời hạn xử lý, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) lại sở hữu những nguyên tắc và thủ tục tố tụng riêng biệt. Đứng trước các hành vi vi phạm nghiêm trọng tính liêm chính thể thao, IOC có tiền lệ rất nghiêm khắc trong việc tước huy chương đối với các cá nhân và tập thể gian lận.

Hiện tại, giới chuyên môn và dư luận Hàn Quốc đang theo dõi các bước xác minh tiếp theo. Tùy thuộc vào kết quả điều tra chính thức, khả năng IOC vào cuộc xem xét và đưa ra án phạt thu hồi tấm huy chương lịch sử của bóng đá Hàn Quốc là hoàn toàn có thể xảy ra.