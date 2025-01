Tối 5/1, buổi fancon mang tên The First Fancon: Better & Better của BB Trần đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Là fancon đầu tiên kể từ khi vào nghề, đây là dịp đặc biệt để nam nghệ sĩ tri ân tình cảm của người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng anh, đồng thời cũng là cánh cổng mở ra nhiều thách thức mới trong sự nghiệp. Từ video đầu tiên của nhóm hài BB&BG đến nay, BB Trần đã có 1 hành trình dài và đáng nhớ trong gần 15 năm.

Anh chàng “khai tiệc” buổi fancon với Cánh Hồng Phai. Là tiết mục solo ấn tượng trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Cánh Hồng Phai quả thực quá phù hợp để đóng vai ca khúc mở màn. BB Trần diện lên mình bộ trang phục lấy cảm hứng từ hoa hồng, phủ lên cả hội trường màu đỏ thẫm bắt mắt. Anh chàng vừa nhảy vừa hát live vững như “nuốt đĩa”, dù không có xuất phát điểm là 1 ca sĩ.

BB Trần mở màn với tiết mục solo Cánh Hồng Phai từ show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (Nguồn: @haihailybe)

Tiết mục kết thúc, BB Trần chưa kịp hoá “fairy ending” thì bộ đôi MC Neko Lê - Ngọc Phước đã từ đâu xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn khiến BB Trần trở tay không kịp. Cặp Anh Tài - Chị Đẹp “giá đáo” với tạo hình Nam Tào - Bắc Đẩu, “chặt chém” sương sương nhân vật chính của chương trình.

“Miền Nam phải có hoa mai; Gặp nhau phải có một hai lời chào. Miền Bắc phải có hoa đào; Gặp nhau phải có lời chào đầu tiên”. Gửi lời chào đến khán giả chưa xong, Neko Lê lẫn Ngọc Phước liên tục đối đáp thơ ca, “chèn ép” không để cho BB Trần có cơ hội chen ngang. Theo mạch cảm xúc, 2 thánh “mỏ hỗn” tiện tổ chức luôn lễ thành hôn ngay tại sân khấu fancon: “Xin kính chào quan viên của 2 họ, đằng trai và đằng gái. Với sự hiện diện của 2 bên gia đình và sự đồng tình của quý vị.”

Cặp MC "mỏ hỗn" Neko Lê và Ngọc Phước chiếm sóng buổi fancon, diễn "tiểu phẩm" khiến BB Trần "đứng hình" (Nguồn: @dkhnh_trm)

BB Trần yêu cầu “mời bảo vệ” xử lý 2 quý MC vô tư này gấp! Ngọc Phước cũng xin phép ra về, đến và đi như 1 cơn gió khiến cả hội trường “đứng hình” vài giây. Hoá ra, Chị Đẹp vào sau cánh gà để lên đồ, chuẩn bị cho tiết mục solo của mình. Cô đem đến tiết mục cover Shh? Chỉ Ta Biết Thôi của Chi Pu, chiêu đãi người hâm mộ khả năng hát live và vũ đạo tốt đến bất ngờ. Cô nàng chứng minh bản thân là 1 nghệ sĩ “đa zi năng” khi trổ tài bắn rap và nhào lộn trên nền nhạc Shh? Chỉ Ta Biết Thôi. Được biết đến như 1 nữ danh hài kiêm diễn viên, Ngọc Phước đang dần bộc lộ tiềm năng ẩn giấu, là 1 biến số khó lường tại sân chơi Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Ngọc Phước gây bất ngờ khi cân đẹp cả hát, nhảy và rap qua sân khấu solo (Nguồn: @nothing_1115687)

Neko Lê cũng có giây phút thể hiện bản thân với ca khúc Cứ Để Anh khiến người hâm mộ hò hét không ngừng. Netizen khen ngợi giọng hát của Neko Lê đã tiến bộ ít nhiều, đồng thời hy vọng anh chàng sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện yếu điểm của mình.

Bên cạnh màn hoá “hồ ly tinh” qua siêu hit Thôi Miên, BB Trần còn gây sốc khi vừa hát Let Me Feel Your Love Tonight, vừa trình diễn múa cột ngay trên sân khấu. Kỹ năng múa cột quyến rũ và điệu nghệ của nam nghệ sĩ đã trở thành điểm nhấn nổi bật nhất của chương trình.

BB Trần mang cả cột lên sân khấu để khoe trình múa cột điêu luyện

Tại đây, anh cùng 2 khách mời đã có khoảng thời gian giao lưu vui vẻ, cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau. Đáng chú ý, “thái tử phi” của BB Trần cũng được “tóm dính” ngồi dưới khán đài, đến chung vui và ủng hộ buổi fancon đầu tiên của người yêu. Hàng ngàn khán giả đã có 1 phen xao xuyến khi BB Trần trao nụ hôn tới “thái tử phi của mình.