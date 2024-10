Bay từ Hà Nội đến Biên Hoà chỉ để ngắm quán cà phê trang trí Giáng sinh hệt Châu Âu, liệu chất lượng có xứng đáng?

Mặc dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng đã có không ít nơi rục rịch chuẩn bị chào đón không khí lễ hội từ sớm, trong đó nổi bật là những quán cà phê được lòng giới trẻ. Điều đáng chú ý là, thay vì các thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội, năm nay, một quán cà phê nhỏ mang tên The K Bakery tại Biên Hòa, Đồng Nai đã nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng cho những tín đồ yêu thích không gian Giáng sinh. Với những ánh đèn lung linh, cây thông rực rỡ và từng góc trang trí tỉ mỉ, quán cà phê này như một ngôi làng Giáng sinh châu Âu thu nhỏ, thu hút hàng trăm bạn trẻ từ khắp nơi, không ngại vượt hàng chục cây số, thậm chí bay từ Bắc vào Nam chỉ để trải nghiệm không khí Giáng sinh sớm tại nơi này.

Quán cà phê ở Biên Hoà gây sốt mạng xã hội vì trang trí Giáng sinh như ngôi làng Châu Âu (Ảnh: The K Bakery)

Nhiều bạn trẻ từ Hà Nội vào tận Biên Hoà (Ảnh: Chú Lâm Review)

The K Bakery - xưởng bánh trong hẻm cực nổi tiếng ở Biên Hòa Đồng Nai. Tiệm có phong cách độc đáo, nổi bật so với những quán khác là bởi lối trang trí không cố định mà biến hóa theo mùa, nhất là dịp Noel. Mỗi mùa Giáng sinh đến, quán cà phê The K Bakery lại làm mưa làm gió với giới trẻ Biên Hòa, trở thành một trong những điểm đến yêu thích nhất.

Năm nay, The K Bakery không chỉ trang trí Noel cực sớm mà quán cũng đầu tư rất kỹ lưỡng cho việc decor không gian, biến mình thành một ngôi làng Giáng sinh châu Âu thu nhỏ. Toàn bộ quán khoác lên mình chiếc áo lung linh với hàng ngàn ánh đèn, tạo ra một bầu không khí ấm cúng và rực rỡ. Những mái ngói xinh xắn, con đường nhỏ dẫn vào quán, cùng những cây thông Noel phủ đầy tuyết trắng và các chi tiết trang trí đầy màu sắc, tất cả đều góp phần tạo nên một không gian cực chất, thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan và chụp ảnh mỗi ngày.

Rất đông khách đến check-in tại quán cà phê này. (Ảnh: The K Bakery)

Rất nhiều bạn trẻ cũng mong muốn có những thước phim review chân thực nhất về không gian xinh xắn này vậy nên có những người ở cách khá xa quán cà phê từ hàng chục km đến hàng trăm cây số vẫn không ngần ngại tìm đến quán trải nghiệm và review cho mọi người. Theo nhận xét của khách hàng đến quán, điểm cộng lớn nhất của The K Bakery là nước ngon, quán đẹp và khách hàng chỉ cần mua nước với giá đồng gia 80.000 đồng mà không phải phụ thu thêm phí chụp ảnh. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, không gian quán có phần nhỏ hẹp và thường xuyên đông đúc, khiến việc chụp ảnh trở nên khó khăn. Đặc biệt, quán không nhận đặt bàn, điều này có thể khiến nhiều khách phải ra về tay không nếu gặp phải thời điểm đông khách. Thời tiết nóng bức của Biên Hòa cũng là một yếu tố không nhỏ khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái khi phải chen chúc trong không gian nhỏ.

Quán luôn trong tình trạng rất đông đúc. (Ảnh: chú lâm review)

Một số ý kiến cho rằng năm nay có thể là năm cuối cùng mà The K Bakery hoạt động, điều này khiến quán quyết định đầu tư mạnh tay hơn vào việc trang trí và tạo ra không gian hấp dẫn để thu hút khách hàng. Sự đầu tư này không chỉ nhằm tạo ấn tượng mạnh mẽ, mà còn thể hiện mong muốn để lại dấu ấn đẹp trong lòng thực khách trước khi có thể khép lại hành trình của mình. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi ghé thăm vào những thời điểm ít đông đúc, giúp họ tận hưởng không khí Giáng sinh mà không bị chen chúc. Chính vì vậy, The K Bakery vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và trở thành tọa độ yêu thích của giới trẻ, những người không ngại tìm kiếm và chờ đợi để có cơ hội khám phá không gian độc đáo này.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nếu bạn yêu thích không gian Giáng sinh và những trải nghiệm độc đáo, thì việc bay từ Hà Nội đến Biên Hòa chỉ để thưởng thức không khí tại The K Bakery cũng là điều đáng giá. Mỗi chuyến đi đều mang lại cho chúng ta những kỷ niệm riêng, và nếu không gian ấy khiến bạn vui vẻ, thì mọi nỗ lực, dù xa xôi hay gần gũi, đều xứng đáng.

H. Trang