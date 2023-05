Bảy điều du khách Mỹ nên biết trước khi khám phá TP. Hồ Chí Minh

Để chuẩn bị cho du khách Mỹ một hành trình tốt đẹp khi khám phá TP. Hồ Chí Minh, chuyên trang du lịch này đề cập đến mọi thứ mà một khách du lịch cần biết khi đi tới đây.

Mức sống hợp lý

Theo chuyên trang này, chi phí tại TP. Hồ Chí Minh rất dễ chịu đối với các du khách. Về chỗ ở, có nhiều loại phòng nghỉ phù hợp với mọi ngân sách và phong cách du lịch tại đây. Giá trung bình một đêm tại các khách sạn 3 sao vào khoảng 40 USD và khoảng 85 USD cho khách sạn 4 sao. Các khách sạn 5 sao sang trọng có giá trung bình 150 USD/đêm và có rất nhiều lựa chọn cao cấp hơn nữa. Chẳng hạn, khách sạn La Vela Sài Gòn có những dãy phòng tuyệt đẹp có giá khởi điểm từ 540 USD/đêm.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì TP. Hồ Chí Minh cũng là thiên đường của du khách ba lô, với vô số lựa chọn về nhà trọ giá rẻ. Một chiếc giường trong phòng ngủ chung nhiều người tại một nhà nghỉ được đánh giá cao có giá từ 5 đến 7 USD/ đêm.

Về ẩm thực thì TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều món ăn ngon với giá cả vô cùng hợp túi tiền. Một bữa ăn 3 món tại một nhà hàng tầm trung cho hai người có giá khoảng 25 USD. Đối với một bữa ăn rẻ tiền tại một nhà hàng bình dân hoặc từ một người bán thức ăn đường phố, du khách thường chỉ tốn khoảng 2 USD. Một cốc bia cũng chỉ có giá từ 1 đến 2 USD, trong khi một cốc cà phê cappuccino khoảng 2 USD.

Thành phố Hồ Chí Minh cân bằng được những giá trị truyền thống Việt Nam với nét tinh tế hiện đại. Ảnh: Travel of path.

Về di chuyển, giao thông công cộng tại TP. Hồ Chí Minh chủ yếu là mạng lưới xe buýt khổng lồ có thể đưa du khách đến bất kỳ điểm du lịch hàng đầu nào. Giá vé dựa trên khoảng cách di chuyển và dao động trong khoảng 0,15 USD – 0,5 USD mỗi hành trình.

Giá vé taxi khởi điểm từ 0,5 USD và tính thêm 1 USD cho mỗi dặm đi. Xe ôm cũng rất phổ biến và một chuyến đi ngắn thường có giá khoảng 1,5 USD. Di chuyển bằng xích lô cũng là một lựa chọn trong khu vực trung tâm. Một chuyến đi kéo dài một giờ thường có giá khoảng 7 USD và cần thương lượng giá trước khi lên xe.

Với những ai quan tâm tới Internet, khi sử dụng Ookla, một dịch vụ kiểm tra tốc độ internet, tốc độ internet trung bình ở TP. Hồ Chí Minh trong tháng 3 năm 2023 tương đối tốt là 42,15mbps tải xuống và 20,50mbps tải lên.

Thông thường, du khách Mỹ cũng cần lưu ý xin thị thực du lịch để đến thăm Việt Nam. Hộ chiếu cần có ít nhất 6 tháng hiệu lực và một trang trống.

Tôn trọng văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh

Văn hóa và truyền thống của Việt Nam khác nhiều so với văn hóa và truyền thống ở phương Tây. Do đó, trang Travel of Path chia sẻ một số điều nên và không nên làm ở đây. Đầu tiên, du khách nên thể hiện sự tôn trọng tại các địa điểm tôn giáo: Khi đến thăm các đền chùa, tất cả du khách nên ăn mặc giản dị hoặc trùm khăn. Cúi đầu trước các ngôi chùa, tượng Phật để thể hiện sự tôn trọng và chỉ nói thì thầm khi vào bên trong. Không bao giờ chạm vào tượng hoặc nhà sư, cũng như cởi giày nếu được yêu cầu.

Du khách nên thể hiện sự tôn trọng tại các địa điểm tôn giáo. Ảnh: Travel of path.

Du khách cũng nên tránh đụng chạm ở nơi công cộng và không được thực hiện bất kỳ hành động âu yếm nào bên trong các địa điểm tôn giáo.

Du khách cũng nên thể hiện sự tôn trọng với bất kỳ ai lớn tuổi hơn bằng cách chào hỏi hoặc cúi chào. Và nếu muốn chụp ảnh ai đó, hãy luôn xin phép trước.

Các điểm tham quan hàng đầu

TP Hồ Chí Minh có rất nhiều điểm đến du lịch đáng chú ý. Đầu tiên là Địa đạo Củ Chi - một mạng lưới rộng lớn các đường hầm được bộ đội Việt Nam đào và sử dụng trong kháng chiến. Du khách tới đây có thể học hỏi thêm về lịch sử và trải nghiệm di chuyển dưới những con đường hầm chật hẹp này.

Tiếp đó là chợ Bến Thành- khu chợ lớn nhất Việt Nam với hơn 1.500 gian hàng. Du khách sẽ tìm thấy rất nhiều cửa hàng bán lẻ, quà lưu niệm, đồ thủ công và đồ ăn ngon tại đây.

Một điểm đến lớn nữa là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – nơi có hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh ghi lại cuộc kháng chiến thế kỷ trước và những ảnh hưởng lâu dài của cuộc chiến này đối với Việt Nam. Về độ an toàn, cũng như nhiều thành phố châu Á, TP. Hồ Chí Minh rất an toàn. Tuy nhiên, du khách vẫn cần cẩn trọng với đồ đạc cá nhân tại những khu vực đông đúc hoặc điểm du lịch. Khi cần gọi hỗ trợ khẩn cấp, hãy gọi 113. Du khách cũng nên cẩn thận khi băng qua đường vì lượng phương tiện trên đường phố ở TP. Hồ Chí Minh luôn đông đúc.

Đa dạng ẩm thực địa phương

Một trong những phần thú vị nhất của chuyến du lịch là khám phá ẩm thực địa phương và TP. Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời để thử những món ăn mới. Đừng rời đi mà không thử ít nhất một trong số các món ăn sau: Đầu tiên là ốc với đủ loại luộc, hấp, nướng, xào. Đây là món ăn đường phố được nhiều người yêu thích, đặc biệt khi ăn với bia lạnh.

Tiếp đó là một chiếc bánh mì nóng giòn được kẹp nhiều loại thịt, cùng với rau sống, dưa muối pate và tương ớt. Một món đặc trưng khác của nơi đây là cơm tấm với sườn heo ướp và nướng chậm, cùng trứng, rau và dầu hành. Tất cả hòa quyện cùng vị nước mắm chua ngọt khó quên.

Về đồ uống, có 3 loại đồ uống đặc trưng là cà phê Việt Nam - thường được uống với đá và thêm sữa đặc, nước mía giải khát ngọt ngào giữa hè và bia, với hai loại bia phổ biến là Sài Gòn và 333.