"Bẫy chết người" trên quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Phú Yên

Chiều 9/7, ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết, lực lượng công an đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn chết người xảy ra ở km 1320 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vào sáng cùng ngày.

Vụ tai nạn vào sáng 9/7 khiến một thiếu nữ sinh năm 2000 tử vong tại chỗ

Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, xe máy BKS 78C1-... do Nguyễn Thị Nhật Hoài (22 tuổi, ở TP Tuy Hòa) điều khiển chở sau Nguyễn Thị Thanh H. (23 tuổi) lưu hành hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm nói trên, theo người dân, xe máy đi phải phần gồ ghề trên mặt đường khiến hai người trên xe té ngã. Ngay lúc này, chiếc xe tải lưu hành cùng chiều không né kịp, cán chị H. tử vong tại chỗ.

Theo người dân, khu vực này có nhiều đoạn gồ ghề khiến người điều khiển phương tiện giao thông không làm chủ được tay lái, té xuống đường

Theo quan sát của PV VTC News, hiện trường tai nạn là đường lên dốc, có nhiều đoạn gồ ghề. Nếu không quen đường, người điều khiển xe máy sẽ không thấy được phần gồ lên, dễ xảy ra loạng choạng tay lái, nguy cơ tai nạn.

Một số người dân gần khu vực trên cho biết, đã có rất nhiều vụ tai nạn do người đi xe máy vấp phải phần gồ ghề này. "Nhất là trời mưa, đường trơn trượt nên rất nhiều vụ tai nạn xảy ra. Có người chỉ trầy xước nhẹ, nhưng cũng có người gãy tay,... Sáng nay là vụ thương tâm nhất. Chúng tôi đã phản ánh rất nhiều lần, mong cơ quan chức năng khắc phục sửa chữa đoạn đường này nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng" - bà H. bán quán nước gần hiện trường cho biết.

Không chỉ vậy, quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Phú Yên có nhiều đoạn đường hư hỏng nghiêm trọng.

Đường sụp lún

Đoạn quốc lộ 1 qua địa phận huyện Tuy An có nhiều chỗ đang sửa chữa nhưng không có biển báo, gây mất an toàn cho người đi đường. Ngoài ra, nhiều đoạn còn có "ổ voi, ổ gà" khiến người tham gia giao thông bức xúc.

Nhiều đoạn triển khai sửa chữa nhưng không có biển cảnh báo gây mất an toàn cho người đi đường

Theo ông Nguyễn Phương Đông, quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên do Khu quản lý đường bộ III quản lý, khai thác, bảo trì. "Hiện đơn vị đang triển khai sửa chữa rất nhiều đoạn hư hỏng trên quốc lộ 1 trước mùa mưa" - ông Đông nói.

Những năm gần đây, tại nhiều kì họp HĐND tỉnh Phú Yên, nhiều cử tri gửi ý kiến bày tỏ bức xúc với tình trạng quốc lộ 1 qua Phú Yên hư hỏng trầm trọng nhưng việc sửa chữa chậm, không an toàn.