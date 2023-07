Vụ người mẹ gõ cửa từng nhà tìm nguyên nhân cái chết của con: Phải nhanh chóng làm rõ vụ tai nạn!

Ngày 9-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Chu Thị Kim Phượng (SN 1979, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết sắp tới bà sẽ có đơn gửi Công an quận Gò Vấp, Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt - Công an TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, VKSND quận Gò Vấp và VKSND TP HCM để yêu cầu trích xuất camera, làm rõ chiếc xe nào đã gây tai nạn và nguyên nhân vì sao.

Bà Chu Thị Kim Phượng nói sẽ gửi đơn đến các cơ quan chức năng

"Sau 1 tháng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến con gái qua đời mà chưa biết nguyên nhân, tôi đã đi gõ cửa từng nhà khu vực xảy ra tai nạn, có người nói thấy xe tải chở kính tông con tôi rồi bỏ chạy vào đường số 53 gần đó. Có người nói còn nhìn thấy tài xế xe tải mở cửa xuống nhìn lại rồi mới bỏ chạy. Tôi chỉ muốn tìm ra nguyên nhân vụ việc chứ tôi không muốn kiện tụng gì vì tôi còn phải ổn định cuộc sống", bà Phượng chia sẻ.

Gửi ý kiến đến Báo Người Lao Động, bạn đọc Lê Mai Thảo bình luận: "Kính mong bà con khu vực Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) giúp đỡ bà mẹ này bằng cách kiểm tra lại camera tối 12-6, khoảng 21 giờ (tài xế cần tìm là một chiếc xe tải chở kính). Rất mong các hiệp sĩ đường phố cũng góp sức giúp đỡ bà mẹ tội nghiệp này".

Chia sẻ nỗi mất mát với gia đình cô gái trẻ, bạn đọc Lý Khắc Minh đề xuất: "Mong xã hội cùng chung tay lên án mạnh mẽ hành vi gây tai nạn và trốn tránh trách nhiệm này. Mong cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc truy tìm thủ phạm, xử lý nghiêm khắc, thích đáng, trả lại sự công bằng cho người mẹ đáng thương và cô gái xấu số. Không thể để cái chết oan uổng như thế chìm vào quên lãng. Không thể để một người gây tai nạn rồi bỏ chạy nhởn nhơ, ung dung ngoài vòng pháp luật".

Pháp luật xử lý nghiêm người gây tai nạn rồi bỏ trốn nhưng cũng sẽ có những chính sách giảm nhẹ, khoan hồng cho người hợp tác với công an. Bạn đọc Lê Đức Tuấn viết: "Tài xế kia ra đầu thú nhanh còn kịp để khi công an điều tra ra thì toi. Chạy đâu được".

Bạn đọc Minh Phương nói: "Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, tôi nghĩ anh ấy sẽ rất day dứt về việc vừa qua. Người mẹ ấy đã hứa sẽ không kiện tụng, thay vì trốn tránh thì hãy đến thắp cho cháu một nén nhang để cháu được yên lòng nơi chín suối".

Nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan công an, VKSND nhanh chóng điều tra để sớm có kết quả, làm an lòng người sống và đem lại sự thanh thản cho người đã mất.