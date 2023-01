Bắt trọn tín hiệu Cát Tường An Khang - trào lưu “mới nổi” của giới trẻ những ngày qua

Đón tín hiệu tích cực từ "vũ trụ dầu ăn" Tường An



Những năm trở lại đây, "tín hiệu vũ trụ" năm mới được cộng đồng quan tâm và đón chờ hơn bao giờ hết. Thông điệp ẩn chứa trong đó sẽ hé lộ cho chúng ta về những điều hi vọng tích cực về gia đình, sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp hay tình duyên của năm mới.

Với hơn 50.000 tín hiệu đã được gửi đi, cộng đồng Gen Z đang hết sức phấn khởi khi nhận được điềm lành, dự báo một năm mới thật Cát Tường An Khang. Những thông điệp tích cực được xuất phát từ chương trình "Đón tín hiệu riêng! Khai niên rực rỡ" của Tường An trong năm mới 2023 đang được lan tỏa trên khắp Việt Nam.

Từng người tham gia sẽ nhận được tín hiệu đặc biệt và mang đậm dấu ấn cá nhân. Đó là những thông điệp được Tường An cá nhân hóa trong sự lạc quan cùng tinh thần tích cực của năm mới. Mỗi một thông điệp sẽ "sánh đôi" với hình ảnh tượng trưng chứa đựng cảnh quang về một mùa Tết ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc và rực rỡ. Hơn bao giờ hết, Tường An mong muốn được gửi gắm đến từng nhà, từng người lời chúc đầu năm vạn sự hanh thông, cả năm Cát Tường An Khang trọn vẹn.

Những tín hiệu tích cực được Tường An cá nhân hóa theo tên và Avatar người tham gia.

Rất nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi nhận được những tín hiệu không chỉ bởi những thông điệp được "thiết kế" riêng cho mình mà còn do hình ảnh postcard kèm theo rất đáng yêu và bắt trend khiến bất cứ ai cũng phải nhanh tay chia sẻ. Thêm nữa, đây còn là sự bất ngờ thú vị dành tặng cho bạn bè và người thân như những lời chúc Tết "kiểu mới" vừa ý nghĩa nhưng cũng không kém phần độc đáo.

Hơn 50.000 tín hiệu tích cực đã được lan tỏa

Giờ đây, đã đến lượt bạn tìm lấy tín hiệu của riêng mình. Hãy đăng nhập vào "vũ trụ dầu ăn" Tường An thông qua https://khainienrucro.tuongan.com.vn/, chọn tín hiệu mà bạn muốn Tường An đưa cho bạn. Ngay sau đó, "vũ trụ dầu ăn" Tường An sẽ gửi một tín hiệu đến với bạn. Đừng quên chia sẻ tín hiệu đó cho bạn bè để truyền đi những năng lượng tích cực và tham gia săn quà cùng Tường An nhé!

Kỷ lục online mới đã được tạo trên microsite của Tường An Tết 2023

Lấy cảm hứng từ chính tên gọi của thương hiệu, "Tường" trong cát tường, "An" trong an khang cùng với hình ảnh chú voi, tượng trưng cho sức mạnh, sự thông thái, thành công và thịnh vượng.

Theo từ điển Hán - Việt, Cát (Kiết) nghĩa là điềm tốt, phước lành hay điều lành. "Cát tường" ý nói đến những điều may mắn, tốt lành trong năm mới. Còn "An khang" đại diện cho sự khỏe mạnh bình an, yên ổn mặt tinh thần. "Tết có Tường An, cát tường an khang" là một tín hiệu tích cực cho một năm mới rực rỡ, thành công và ngập tràn hạnh phúc với tất cả mọi người.