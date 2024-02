Bắt trend đăng 1 video trên TikTok mà hút cả trăm triệu view, nhưng nội dung "vô tri" mới là thứ khiến dân tình ngỡ ngàng

Với sự phát triển của MXH, sự nổi tiếng đến bất ngờ với rất nhiều người và TikTok cũng không ngoại lệ. Mới đây, một người dùng có tên @s4r4h43 đã đăng tải một video đầu tiên lên kênh TikTok của mình, tuy nhiên nó đã cực kỳ viral trên nền tảng này, thu hút đến 110 triệu lượt xem, hơn 18 triệu lượt tim và hàng triệu lượt đăng lại từ cư dân mạng.

Được biết, đây chỉ là một clip bắt trend từ một video có nội dung chỉ là một đĩa dâu tây được phết đẫm chocolate phía trên được chèn nhạc trong 15s. Trước đó, người tạo ra trend này là tài khoản TikTok có tên @pr4yforgabs khi là người đầu tiên làm ra video thu hút đến hơn 200 triệu view trên nền tảng này được đăng tải lên vào ngày 6/2.

Đoạn video hút 110 triệu lượt xem chỉ là một đĩa dâu tây được phết chocolate có chèn nhạc

Nhưng điều đáng nói hơn là clip này lại chẳng có gì quá đặc biệt, thậm chí còn có phần "vô tri" nó chỉ là một đoạn video ngắn quay món ăn. Tuy nhiên một số khác thì cho rằng dâu tây và chocolate là những món quen thuộc trong dịp Valentine nhưng không mấy người thử kết hợp nó với nhau. Thế nên đoạn clip này cũng không hẳn "vô tri" hoàn toàn.

Cư dân mạng và có lẽ chính chủ nhân của clip cũng chẳng thể lý giải nguyên nhân vì sao đoạn clip này viral đến vậy. Tuy nhiên cũng chính nhờ một clip này mà kênh TikTok @s4r4h43 đã mang về hơn 139k followers - đây là con số mà nhiều người cố gắng rất nhiều vẫn chưa thể làm được.

Dù vậy, những bài đăng kỳ lạ nổi tiếng trên MXH một cách khó hiểu cũng không phải hiếm. Có thể kể đến như hình ảnh nhiều likes nhất Instagram là một quả trứng với hơn 55 triệu lượt thích.

Đăng tải clip đầu tiên đã hút đến cả trăm ngàn followers cho chủ tài khoản này

Việc các clip viral một cách khó hiểu trên TikTok từng là câu hỏi được đặt ra với nhiều người. Theo Forbes, nhân viên TikTok có thể biến những video bất kỳ thành triệu view bằng cách thủ công thay vì thuật toán của For You - công cụ đề xuất video bằng thuật toán bí mật của nền tảng này.

TikTok được cho là có công cụ để biến các video vô thưởng vô phạt trở thành triệu view

Phím bấm thủ công này mang tên Heating (tạo nhiệt) có thể khiến các video vào trang For You thông qua việc can thiệp nhằm đạt được số lượt xem video nhất định. Theo nội dung tài liệu nội bộ của TikTok có tiêu đề MINT Heating Playbook: "Lượt xem video nhờ Heating chiếm 1-2% tổng lượt xem video hàng ngày trên TikTok. Con số này có thể có tác động đáng kể đến các chỉ số cốt lõi tổng thể".