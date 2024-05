Bật tắt điều hòa liên tục có tiết kiệm điện? Thói quen sử dụng điều hòa sai cách khiến nhà nóng như rang, hóa đơn cao vút

Nhiều người có thói quen bật tắt điều hòa thường xuyên với hy vọng tiết kiệm điện năng, nhưng điều này thực tế lại gây ra tác dụng ngược.

Mỗi khi điều hòa được bật lại, thiết bị phải hoạt động với công suất rất lớn để khởi động máy nén và động cơ quạt, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ về mức đã cài đặt. Theo các chuyên gia, điều hòa sẽ tiêu tốn lượng điện năng gấp khoảng 3 lần so với bình thường khi phải bật tắt liên tục để duy trì nhiệt độ lý tưởng.

Không chỉ tiêu tốn nhiều điện năng, việc bật tắt điều hòa thường xuyên còn gây ra sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ xung quanh cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với những người nhạy cảm như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Sự thay đổi nhiệt độ liên tục có thể gây ra các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi và các bệnh liên quan đến hô hấp, thậm chí dẫn đến sốc nhiệt.

Nếu muốn điều hòa hoạt động tốt, tiết kiệm điện năng, tốt nhất gia đình nên lưu ý những điều sau:

Cài đặt nhiệt độ hợp lý

Nhiều người tin rằng cài đặt điều hòa ở mức 26 độ C là lựa chọn tối ưu để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, nhiệt độ trong nhà nên được điều chỉnh dựa trên nhiệt độ ngoài trời để đạt hiệu quả tối đa.

Nếu nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch quá lớn, không chỉ gây khó chịu cho người sử dụng mà còn làm điều hòa phải hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ cài đặt. Điều này dẫn đến mức tiêu thụ điện năng cao hơn.

Do đó, khi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, chỉ cần đặt nhiệt độ trong nhà chênh lệch khoảng 7-8 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh do điều hòa gây ra.

Điều chỉnh cửa gió hợp lý

Nhiều người cho rằng hướng cửa gió điều hòa thổi xuống dưới sẽ làm mát phòng nhanh hơn, nhưng điều này không đúng. Không khí lạnh có xu hướng đi xuống, trong khi không khí nóng lại đi lên. Để làm mát phòng hiệu quả, cửa gió nên hướng lên trên để hơi lạnh có thể luân chuyển từ trên xuống dưới. Điều này không chỉ giúp tránh gió lạnh thổi trực tiếp vào người mà còn là cách tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Vệ sinh lưới lọc định kỳ

Bên trong điều hòa có hai tấm lọc, có chức năng chính là lọc bụi và tạp chất trong không khí. Nếu lưới lọc này không được vệ sinh thường xuyên, bụi bẩn sẽ tích tụ, gây tắc nghẽn và khiến điều hòa tiêu tốn nhiều điện năng hơn để đạt được nhiệt độ cài đặt.

Bên cạnh đó, bụi bẩn trong lưới lọc sẽ làm không khí trong nhà trở nên kém chất lượng. Vì vậy, việc vệ sinh bộ lọc định kỳ mỗi nửa tháng một lần không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn đảm bảo không khí trong lành hơn cho không gian sống.

Sử dụng điều hòa tiết kiệm điện năng

Trong bối cảnh hiện đại, các nhà sản xuất điều hòa ngày càng chú trọng tích hợp công nghệ inverter vào sản phẩm. Mặc dù điều hòa inverter thường có giá cao hơn so với các dòng máy truyền thống, nhưng về lâu dài, chúng mang lại lợi ích vượt trội, đặc biệt là về khả năng tiết kiệm điện và vận hành êm ái.

Theo nghiên cứu, điều hòa inverter có thể giảm tiêu thụ điện năng từ 30 - 60%. Do đó, việc đầu tư vào điều hòa inverter từ đầu sẽ giúp tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ. Đồng thời, khi mua điều hòa tiết kiệm điện, nên ưu tiên các dòng sản phẩm mới nhất. Những model này thường được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, giúp giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ một cách hiệu quả.

Sử dụng chức năng hẹn giờ vào ban đêm

Trong khi ngủ, cơ thể con người có xu hướng giảm nhiệt độ. Để tránh cảm lạnh và có giấc ngủ ngon, hãy sử dụng chức năng hẹn giờ bật/tắt của điều hòa và cài đặt thời gian hợp lý. Việc sử dụng tính năng này không chỉ giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn là cách hiệu quả để tiết kiệm điện năng.

Hiện nay, nhiều thiết bị điều hòa thế hệ mới còn được trang bị chế độ Sleep, tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp trong đêm, đảm bảo giấc ngủ thoải mái nhất cho người dùng.

Lựa chọn điều hòa có công suất phù hợp với diện tích phòng ở

Để chọn được điều hòa tiết kiệm điện, bạn cần xem xét công suất máy có phù hợp với diện tích phòng hay không. Nếu phòng quá lớn mà máy có công suất nhỏ, máy sẽ phải hoạt động quá tải, tiêu thụ nhiều điện hơn và giảm tuổi thọ. Ngược lại, nếu phòng nhỏ nhưng máy có công suất lớn, sẽ gây lãng phí năng lượng.

Thông thường, máy có công suất 1 Hp phù hợp với phòng dưới 15 m², máy 1,5 Hp phù hợp với phòng từ 15 - 20 m². Máy 2 Hp thích hợp cho phòng từ 20 - 30 m², và máy 2,5 Hp thích hợp với phòng từ 30 - 40 m². Việc lựa chọn công suất máy đúng với diện tích phòng sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm điện năng.

(Tổng hợp)