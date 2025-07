Bắt tạm giam Trịnh Hữu Thắng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với Trịnh Hữu Thắng (SN 1992 ở Xóm 13A, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác” theo quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT công bố Lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 22/6/2025 sau khi uống bia tại nhà hàng Làng Ta ở Khu đô thị Xuân An thuộc xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Văn M, sinh năm 1995, trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cùng hai người bạn đi ra phía trước cổng nhà hàng để về thì thấy vợ của Trịnh Hữu Thắng là H.M đang ngồi một mình ở bàn uống nước nên đã quay lại ngồi vào bàn uống nước và có lời nói trêu ghẹo H.M.

Khi Trịnh Hữu Thắng quay lại thấy vậy thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại nhưng được người khác can ngăn. Sau đó, Trịnh Hữu Thắng ra xe ô tô để về thì Nguyễn Văn M. đi theo và có lời nói thách thức, lao vào đánh Trịnh Hữu Thắng, Trịnh Hữu Thắng cũng đánh lại Nguyễn Văn M.

Ảnh: CA Hà Tĩnh

Quá trình hai bên xô xát đánh nhau dẫn tới Nguyễn Văn M. bị ngã, bị thương ở vùng chẩm phía sau đầu, sau đó anh M được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong tình trạng hôn mê, ngừng tim, ngừng thở.

Sau khi cấp cứu, Nguyễn Văn M. được chuyển sang bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị rồi được chuyển tuyến ra bệnh viện hữu nghị Việt Đức ở thành phố Hà Nội, đến ngày 23/06/2025 thì tử vong.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.