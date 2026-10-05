Bắt tạm giam Nguyễn Văn Long SN 1997

Nguyễn Văn Long (SN 1997, trú xã Đa Kia, TP Đồng Nai) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lấy trộm xe máy Yamaha Exciter 150 của một người dân trên địa bàn.

Ngày 10 Công an xã Đa Kia (thành phố Đồng Nai) cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Long, sinh năm 1997, trú tại thôn Bù Tam, xã Đa Kia, TP. Đồng Nai để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào ngày 21/7/2026, lợi dụng lúc anh L.T.H, SN 2003, thường trú thôn Bù Ha, xã Đa Kia không quản lý tài sản, Long đã lén lút lấy trộm 1 xe mô tô Yamaha Exciter 150, biển kiểm soát 66F2-05316.

Đối tượng Nguyễn Văn Long bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thành phố Đồng Nai

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Long về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 25/9/2026, Công an xã Đa Kia đã tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Long, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Công an xã Đa Kia khuyến cáo: Người dân cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, đặc biệt đối với phương tiện giao thông; không chủ quan, sơ hở trong việc quản lý tài sản cá nhân. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của tội phạm, đề nghị người dân kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Công an xã Đa Kia tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Công an Thành phố Đồng Nai