Bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương

Ngày 29/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, thi hành các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương (sinh năm 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Phương.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thì hành các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương

Nguyễn Thị Kim Phương ký nhận các Quyết định và Lệnh

Trong quá trình điều tra xác định: trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu nên Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1991, trú TP. Long Xuyên) quen biết Phương, là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang, nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.

Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1.270.000.000 đồng, Thành đồng ý. Đến tháng 03/2022, Phương kêu Thành đến Ngân hàng MSB đế ký hồ sơ vay vốn.

Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt aap và Phương cài đặt mã pin cho Thành, khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được Ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành.

Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên aap điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành, và yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương.

Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do Thành gửi) để thao tác trên ứng dụng, rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho Phương và những người Phương vay tiền.

Sau đó, Phương nói dối do Ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của Thành số tiền 1.270.000.000 đồng. Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28/6/2024, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Kim Phương

Đến ngày 29/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Kim Phương thì liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.