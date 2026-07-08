Bắt tạm giam Nguyễn Quốc Ngọ dùng tua vít đâm vợ tử vong: Lời khai gây phẫn nộ

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Ngọ để điều tra hành vi giết người sau khi dùng tua vít đâm tử vong vợ vì mâu thuẫn lúc làm rẫy.

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Ngọ (57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 21/6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Nguyễn Thị Y. (57 tuổi, vợ của Ngọ), người thân đã vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang để tìm kiếm.

Nguyễn Quốc Ngọ bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, mọi người hoảng hốt phát hiện bà Y. đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Pơng Drang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra.

Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân và các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng và nghi phạm là Nguyễn Quốc Ngọ - chồng của nạn nhân.

Quá trình truy vết, lực lượng công an xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê tại Hà Tĩnh.

Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều 22/6, Ngọ đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, sáng 20/6, trong quá trình làm rẫy, giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy lấy chiếc tua vít đâm bà Y. nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Quốc Ngọ theo quy định của pháp luật.