Bắt quả tang 10 dân chơi bay lắc trong bungalow ở Phú Quốc

Ngày 8/8, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, rạng sáng cùng ngày, Tổ công tác 108 Công an tỉnh tiến hành kiểm tra bungalow Minh Khôi (hẻm 141, khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc ) do Vũ Thị Ngọc Ánh (36 tuổi, quê quán Ninh Bình) đứng tên đăng ký.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang tại phòng số 68 có 7 đối tượng (4 nam, 3 nữ) và phòng số 99 có 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) đang sử dụng ma túy.

Trong phòng, các đối tượng mở nhạc bằng loa di động và đèn chớp. Tang vật thu giữ gồm dụng cụ sử dụng ma túy và lượng ma túy các đối tượng đang sử dụng.

Nhiều nam, nữ thuê bungalow sử dụng ma tuý (Ảnh: Công an cung cấp)

Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang lập biên bản bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Phú Quốc tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang, thời gian qua, Tổ công tác 108 phối hợp với các đơn vị liên quan quyết liệt đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy ở địa phương.