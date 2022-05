Bắt nhóm "tuổi teen" chuyên cướp đêm gây ám ảnh cho người đi đường

Ngày 5/5, Công an Nghệ An cho biết, lực lượng công an địa phương vừa bắt giữ 2 nhóm cướp táo tợn trên địa bàn.

Thời gian qua, trên các tuyến Quốc lộ 1A tránh thành phố Vinh, Quốc lộ 46A, 46B, 46C thuộc địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và TP. Vinh liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông với tính chất, mức độ rất manh động, liều lĩnh.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng thường gây án vào ban đêm, sử dụng xe mô tô đã tháo biển số để gây án. Khi đối tượng ngồi sau thực hiện xong hành vi cướp giật, đối tượng điều khiển xe sẽ tăng ga với tốc độ rất cao để tẩu thoát, gây nguy hiểm đến tính mạng của bị hại cũng như những người tham gia giao thông, khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng.

2 đối tượng K. và Chiến gây ra nhiều vụ cướp táo tợn.

Trước tình hình trên, Công an huyện Hưng Nguyên đã tập trung điều tra, xác minh, rà soát, đến ngày 29/4 thì bắt giữ 2 đối tượng Đậu Văn Chiến (SN 1999) và P.V.K. (SN 2008) cùng trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) là nhóm đã gây ra những vụ cướp táo tợn trên.

Quá trình bắt giữ 2 đối tượng, công an thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 dây chuyền bạc, 1 đồng hồ đeo tay, 1 xe mô tô. Trong đó, Đậu Văn Chiến đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tang vật công an thu giữ được của các đối tượng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chỉ trong 5 ngày từ 24-28/4 đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, TP. Vinh.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan đến nhóm cướp này.

Ít ngày sau, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật táo tợn xảy ra trên phố đi bộ (TP. Vinh, Nghệ An).

Theo đó, sáng 3/5, Công an xã Nghi Công Nam và Nghi Công Bắc (Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Quốc Đăng (SN 2004, trú tại xã Nghi Đồng) và Nguyễn Đình Sâm (SN 2003, trú tại xã Nghi Hưng) vào một cửa hàng mua bán điện thoại tại xã Nghi Công Nam với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có 1 chiếc điện thoại di động iPhone 11. Nghi đây là tài sản do phạm tội mà có nên công an đã đưa 2 đối tượng và tang vật về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai vào tối 2/5, khi đi đến phố đi bộ trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Vinh) thì cướp giật điện thoại của 1 phụ nữ. Sáng 3/5, trong quá trình đem điện thoại đi bán thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Được biết, đối tượng Nguyễn Quốc Đăng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an 2 xã đang phối hợp với Đội Hình sự Công an thành phố Vinh, xác minh, truy tìm bị hại và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

