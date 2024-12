Bắt Nguyễn Thế Sang khi đang lẩn trốn ở khu công nghiệp

Ngày 27/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an thành phố Vinh vừa bắt giữ Nguyễn Thế Sang (sinh năm 1998), trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã vì có liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024, Nguyễn Thế Sang làm lái xe tại một công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và có quen biết với anh M. (không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể). Trong quá trình làm việc chung, anh M. có đề cập hiện đang khó khăn, cần một khoản tiền để xoay sở. Thấy anh M. như vậy, Sáng đã cho M. vay 5 triệu đồng.

Vào đầu năm 2024, Nguyễn Thế Sang cần tiền để giải quyết công việc nên đã gặp anh M. để đòi lại số tiền cho vay thì bị anh M. chửi bới, có những lời nói thách thức. Do không kiềm chế được, Nguyễn Thế Sang đã dùng tay đánh, đấm và tiếp tục dùng cuốc đánh vào người anh M..

Sau khi thấy anh M. nằm gục trên vũng máu, Nguyễn Thế Sang mới dừng hành vi mất kiểm soát của mình. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. Lợi dụng lúc lộn xộn, Nguyễn Thế Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thế Sang - Ảnh: CA Nghệ An

Ngày 26/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thế Sang về tội Cố ý gây thương tích. Nguyễn Thế Sang đã cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân, lẩn trốn qua nhiều địa phương, thường xuyên thay đổi địa điểm trọ để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong thời gian bỏ trốn, để mưu sinh qua ngày, đối tượng đã trà trộn vào các khu công nghiệp - nơi đông người làm công nhân gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt.

Đến giữa tháng 12/2024, Công an thành phố Vinh xác định Nguyễn Thế Sang đang có mặt trên địa bàn nên đã triển khai các phương án để bắt giữ. Ngày 18/12/2024, tại khu Công nghiệp Bắc Vinh, Công an thành phố Vinh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Sang, kết thúc chuỗi tháng ngày sống trốn tránh pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ.