Bất ngờ với mục đích của người phụ nữ mặc áo blouse vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

Ngày 23-8, liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội), Công an huyện Chương Mỹ đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989; trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Thị Tuyến tại cơ quan công an

Theo công an, vào khoảng 22 giờ ngày 19-8, Công an huyện Chương Mỹ nhận được tin báo từ Bệnh viện Đa khoa huyện về việc phát hiện, bắt quả tang 1 người phụ nữ có hành vi chiếm đoạt trẻ sơ sinh tại bệnh viện. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ đến hiện trường khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai nhận của người này cùng những người liên quan, bước đầu công an xác định Tuyến đang làm tại một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em trên địa bàn. Quá trình làm việc tại công ty, Tuyến quen biết một đồng nghiệp, biết chị này không có con và đang muốn tìm nhận con nuôi.

Tuyến khai do đang thiếu tiền, Tuyến đã nghĩ đến việc chiếm đoạt cháu bé sơ sinh, mang về cho đồng nghiệp nuôi với hi vọng nhận được tiền bồi dưỡng, cảm ơn của chị này. Với suy nghĩ đó, tối ngày 19-8, Nguyễn Thị Tuyến đã điều khiển xe máy đến Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ. Sau khi gửi xe, Tuyến vào khoa phụ sản (tầng 2 tòa nhà C). Khi đi qua phòng số 205 (phòng sau sinh), Tuyến phát hiện trong phòng có 2 cháu bé sơ sinh cùng 2 sản phụ và người thân của gia đình, không có nhân viên y tế trực ở đó.

Tuyến lập tức quay ra khu vực cổng bệnh viện mua 1 áo blouse màu trắng của nhân viên y tế và 1 chiếc cặp nhiệt độ. Tuyến mặc áo blouse trắng giả làm nhân viên Bệnh viện rồi quay lại phòng số 205 vờ khám cho một cháu bé sơ sinh, bảo cháu bé bị vàng da và yêu cầu người nhà bế cháu bé theo Tuyến lên tầng 3 để khám bệnh.

Khi lên đến tầng 3, gần khu vực phòng mổ, Tuyến bảo người nhà cháu bé chờ bên ngoài còn mình bế cháu bé đó vào bên trong. Tại đây, Tuyến gặp phải một bác sĩ chuyên khoa sản. Vị bác sĩ này thấy Tuyến mặc áo nhân viên y tế nên đã hỏi một số nội dung nhưng Tuyến không trả lời được. Nghi ngờ Tuyến giả mạo nhân viên y tế nên bác sĩ đã yêu cầu Tuyến cùng người nhà cháu bé xuống khoa phụ sản để xác minh thông tin.

Lúc này, Tuyến biết mình bị phát hiện nên bỏ chạy nhưng đã bị nhân viên bảo vệ bệnh viện giữ lại và trình báo Công an huyện Chương Mỹ.