Nhìn lại những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện gây rúng động

Lê Thị Bích Trâm

Đường dây mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc

Chiều 8/1/2014, Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM), xách một giỏ đồ, trong đó có quần áo trẻ em, tã lót, giấy vệ sinh và một hộp sữa đến Bệnh viện đa khoa quận 7, tìm sơ hở của sản phụ vừa sinh để bắt cóc trẻ sơ sinh.

Lúc này, Trâm đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh và gặp chị T. khi vừa sinh bé trai, nên giả làm người đến thăm sản phụ với mục đích để làm quen.

Sáng hôm sau, lợi dụng lúc mọi người không có ở phòng Trâm bế bé trai bỏ trốn. Để xóa dấu vết, Trâm thay đổi 3 lần xe ôm để về nhà chồng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Sau 4 ngày, cảnh sát tìm ra Trâm và yêu cầu người nhà khuyên ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Trâm thừa nhận bắt cóc bé trai với ý định đem bán. Mở rộng vụ án, cảnh sát phát hiện đường dây mua bán trẻ em lớn và bắt giữ cặp vợ chồng Ngô Thị Lan (44 tuổi) và Tưởng Đình Thương (35 tuổi, trú tại Hải Phòng) cầm đầu.

Các "chân rết" trong đường dây là người cắt móng tay, xe ôm… lang thang tại bệnh viện để tiếp cận cặp vợ chồng khó khăn, mẹ đơn thân để dụ dỗ bán con. Sau đó, Lan đưa những đứa trẻ này cho đối tượng ở Quảng Ninh chuyển sang Trung Quốc. Thời gian này, đối tượng Thương đã mua bán được hơn 20 trẻ.

Nguyễn Thị Lệ

Giả danh bác sĩ để "đánh cắp" trẻ sơ sinh

Còn nhớ, tháng 11/2011, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) xảy ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt trẻ em gây rúng động dư luận lúc bấy giờ. Nạn nhân là bé trai vừa tròn 3 ngày tuổi con của sản phụ Trần Thị T. (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Nghi phạm đã giả danh là bác sĩ vào nói với phụ sản đưa cháu đi xét nghiệm nhưng sau đó không trở lại. Sau 5 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội xác định và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, quê Bắc Giang).

Lệ khai nhận, do bản thân mang thai nhưng đang ở nhà mẹ đẻ vì mâu thuẫn với nhà chồng. Khi Lệ sinh con, không may cháu bé đã mất nên đối tượng đã nghĩ ra việc bắt cóc trẻ sơ sinh nhằm mục đích giả làm con mình nhằm quay trở lại nhà chồng.

Nghi phạm An khi bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: C.A

Bắt cóc trẻ sơ sinh vì... khó sinh con

Tháng 12/2017, Huỳnh Thị An (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, TP.Châu Đốc) chăm sóc cháu đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (cơ sở tại TP.Châu Đốc) thì gặp anh Phan Thanh X. (ngụ huyện Tri Tôn) đưa vợ đến sinh con.

Lúc này, An tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ anh X. chăm sóc vợ và bé trai sơ sinh. Chồng của sản phụ đã thuê An phụ giúp với tiền công 150.000 đồng/ngày.

Lợi dụng lúc chồng sản phụ sơ hở, An bế đứa trẻ ra ngoài thuê xe ôm bỏ trốn. Nghi ngờ con trai bị bắt cóc, nạn nhân trình báo cảnh sát.

Qua điều tra, Công an TP. Châu Đốc bắt giữ An và giải cứu cháu bé an toàn. Tại cơ quan điều tra, An khai bản thân khó có khả năng sinh con nên đã bắt cóc cháu bé mang về nuôi dưỡng.

Nghi phạm Tuyến

Bắt cóc trẻ sơ sinh vì bị lừa đảo

Khoảng 20h ngày 19/8/2022, Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) mặc áo trắng giống nhân viên y tế đi tới phòng chăm sóc sau sinh, thăm khám cho các trẻ sơ sinh trong Khoa Sản.

Tại phòng chăm sóc, người này thông báo con chị N.T.H. (SN 1983, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) bị vàng da cần đưa đi sang phòng khác và bế cháu bé đi. Người nhà cháu bé thấy nghi ngờ nên đã đi theo.

Tuy nhiên, khi người phụ nữ đưa bé đến khu vực phòng mổ bệnh viện thì bác sĩ Khoa Sản bắt gặp và cùng người nhà giành lại cháu bé. Biết hành vi của mình bị lộ tẩy, người phụ nữ bỏ chạy và bị bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an.

Theo lời khai ban đầu, Tuyến là công nhân lao động trên địa bàn và đang mắc lừa số tiền hơn 10 triệu đồng. Khi biết đồng nghiệp đang có nhu cầu nhận con nuôi, Tuyến đã nghĩ ra việc bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện với mong muốn được người này cảm ơn số tiền lớn.

Hiện Cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyến để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.