Bất ngờ với khả năng chơi nhạc cụ cực “ngầu” của dàn “trai xinh gái đẹp” TH School

Là sự kiện thường niên được mong chờ nhất trong năm, chương trình Nhạc hội Mùa đông (Winter Concert) đã quay trở lại năm học 2024 - 2025 với chủ đề Thanh âm hạnh phúc (The Joy of Music). Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc màu, học sinh TH School toả sáng với hàng loạt tiết mục nghệ thuật được đầu tư tâm huyết, mang tới thông điệp ý nghĩa: Âm nhạc là thứ ngôn ngữ vượt qua mọi ranh giới để kết nối tất cả mọi người bằng tình yêu thương.

Không chỉ "chiêu đãi" khán giả bằng những "hit" đình đám từng công phá bảng xếp hạng âm nhạc như All I want for Christmas is you, APT, Snowman, I’m yours,...các "nghệ sĩ trẻ" quốc tế khối Trung học TH School còn thể hiện khả năng trình diễn điêu luyện các loại nhạc cụ dân tộc. Đây là trải nghiệm vô cùng độc đáo tại TH School, khi học sinh Việt Nam được tiếp cận với tinh hoa văn hoá nước mình, trao cơ hội để học sinh quốc tế tìm hiểu nét đẹp truyền thống của đất nước hình chữ S.

Nhạc hội Mùa đông khối Trung học mở màn với tiết mục Trống hội Thăng Long hào hùng, sôi động.

Gương mặt đầy tự tin của một "nàng thơ" khi trổ tài đánh trống - một nhạc cụ gắn liền với hình ảnh người Việt Nam mạnh mẽ, rắn rỏi.

Phiên bản "Trống Cơm" đặc biệt từng xuất hiện trong một gameshow nổi tiếng được tái hiện trên sân khấu Nhạc hội Mùa đông 2024 bởi các nghệ sĩ trẻ Khối 11 và 12 TH School Hoà Lạc.

"Chàng thơ" Khối 11 trổ tài đánh đàn Tranh vô cùng điệu nghệ. Đây là một trải nghiệm vô cùng độc đáo tại TH School khi tinh hoa văn hoá Việt Nam được đưa vào chương trình học, trở nên vô cùng gần gũi.

Khoảnh khắc đốn tim của nữ nghệ sĩ trẻ Khối trung học trong tiết mục Hòa tấu nhạc cụ: Đi học với chiếc đàn T’rưng - một loại nhạc cụ mang âm vang độc đáo của núi rừng Tây Nguyên.

Bên cạnh các tiết mục đậm văn hoá dân tộc, học sinh TH School còn "chiêu đãi" khán giả với những màn trình diễn trên nền những giai điệu hiện đại, sôi động, trẻ trung. Những động tác nhảy mạnh mẽ, đều nhau, kết hợp cùng trang phục bắt mắt được đầu tư chỉn chu, tất cả tạo nên một bữa tiệc âm nhạc vô cùng ấn tượng!

Màn trình diễn độc đáo của các thành viên Lớp trống dân tộc là sự kết hợp của yếu tố dân gian cùng những giai điệu hiện đại. Các bạn học sinh đã khiến khán giả đi từ bất ngờ tới thích thú khi sử dụng những chiếc thùng nhựa tái chế làm trống và gõ theo nhịp điệu của bài hát APT - một ca khúc đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc thế giới.

Nét đẹp trong trẻo của nữ sinh TH School trong tiết mục Hòa tấu nhạc cụ: Chiếc khăn Piêu. Các nghệ sĩ trẻ của TH School đã luyện tập, chuẩn bị cho tiết mục của mình trong suốt 3 tháng.

Màn song ca "I see the light" đầy ngọt ngào của hai nghệ sĩ trẻ khối Trung học đã làm tan chảy trái tim của những khán giả có mặt trong hội trường, nhận được những tràng vỗ tay hưởng ứng mạnh mẽ.

Với chủ đề "Thanh âm hạnh phúc" (The Joy of Music), Nhạc hội Mùa đông 2024 mang thông điệp ý nghĩa: Âm nhạc là ngôn ngữ vượt qua mọi ranh giới, gắn kết mọi người bằng tình yêu thương và mang tới niềm vui cho cả người nghệ sĩ trình diễn và khán giả.