Bất ngờ số phim mà 5 sao Hàn này từ chối: Kim Hee Sun bỏ lỡ loạt bom tấn, tiếc nhất là người cuối

Việc một diễn viên từ chối vai diễn là điều chẳng hiếm gặp ở màn ảnh Hàn. Nhiều lý do được đưa ra, không thích kịch bản, không thương thảo được hợp đồng hoặc chỉ đơn giản là vì không sắp xếp được lịch trình,... Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì khán giả cũng cảm thấy tiếc nuối, nhất là khi các dự án bị từ chối sau đó lại thành công ngoài mong đợi.

Son Ye Jin là cái tên cực kỳ đắt show ngay từ khi mới vừa vào nghề, chính bởi vậy cô cũng từng phải từ chối không ít dự án phim vì lịch trình chồng chéo lẫn nhau. Một số tác phẩm nổi bật mà cô từng từ chối phải kể đến như Chuyện Tình Sungkyunkwan, I Miss You, My Spring Days và đáng tiếc nhất là siêu bom tấn rating Iris. Đáng buồn là khi những dự án cô nhận khi bỏ lỡ loạt tác phẩm này thì đa phần đều không mấy thành công. Gần đây nhất, Son Ye Jin cũng từ chối một dự án là Tree Dies On Its Feet vì muốn dành thời gian cho gia đình nhỏ với Hyun Bin.

Nói về mỹ nhân từ chối vai thì có lẽ hiếm ai vượt qua được Kim Hee Sun. Những dự án được công bố rằng bị Kim Hee Sun từ chối phải kể đến như Trái Tim Mùa Thu (rating 42,3%), Guardian Angel (31,8%), Winter Sonata (28,8%), Successful Story of a Bright Girl (42,6%), All In (47,7%), Phoenix (31,4%), Chuyện Tình Ở Paris (57,4%), I'm Sorry, I Love You (29,2%), My Girl (24,6%) và Sắc Đẹp Ngàn Cân (gần 7 triệu khán giả). Thú vị là Song Hye Kyo từng 4 lần nhận vai diễn mà đàn chị Kim Hee Sun từ chối, trong đó nổi bật nhất là Trái Tim Mùa Thu, tác phẩm làm nên sự nghiệp vẻ vang của mỹ nhận họ Song.

Nam tài tử đình đám Cha In Pyo cũng từng khiến khán giả nuối tiếc vì anh từ chối quá nhiều dự án đình đám. Những tác phẩm từng bị anh bỏ qua phải kể đến như The Contact, Nowhere to Hide, Shiri, Art Museum by the Zoo, My Boss, My Hero, Kick the Moon, Joint Security Area, Friends,... Đặc biệt, anh còn từng từ chối cơ hội xuất hiện trong bom tấn Hollywood Điệp Viên 007: Hẹn Chết Ngày Khác với một số lý do nhạy cảm liên quan đến kịch bản phim.

Biểu tượng nhan sắc màn ảnh Hàn thập niên 90 Song Yoon Ah cũng từng từ chối không ít tác phẩm đình đám. Trùng hợp là khi đa phần những tác phẩm mà cô bỏ qua đều là phim cổ trang. Có vẻ như Song Yoon Ah không tự tin khi xuất hiện ở dòng phim này. Thần Y Hur Joon, Nàng Dae Jang Geum và Truyền Thuyết Jumong là ba bộ phim cổ trang mà Song Yoon Ah từng từ chối, tất cả đều thuộc hàng "huyền thoại" của màn ảnh Hàn giai đoạn thập niên 2000.

Won Bin đã nghỉ đóng phim ngót nghét 20 năm nhưng những nhà làm phim xứ Hàn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng về một ngày có thể lôi kéo anh về với phim ảnh. Chính bởi vậy, số dự án mà Won Bin từng từ chối nhiều vô kể, trong số đó, đa phần là những bom tấn đình đám, nổi danh cả châu Á. Một số tác phẩm tiêu biểu từng bị Won Bin "ngó lơ" phải kể đến như Train To Busan, Hậu Duệ Mặt Trời, Mr. Sunshine, Thử Thách Thần Chết, Gió Đông Năm Ấy, Đảo Địa Ngục, The King 2Heart,...

