Bất ngờ Facebook "Dưỡng Dướng Dường" vẫn trực tiếp cảnh trao gạo cho người khó khăn

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (SN 1986, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) – chủ các trang Tiktok, Facebook "Dưỡng Dướng Dường phong thủy".

Sáng 11-4, nhiều người dân tập trung trước quán cà phê Dưỡng Dướng Dường để nhận gạo hỗ trợ

Sáng 11-4, sau khi ông Dưỡng bị bắt, nhiều người khá bất ngờ khi trên Fanpage Facebook "Dưỡng Dướng Dường phong thủy" với hơn 220.000 lượt theo dõi vẫn đăng bài thông báo sẽ phát gạo miễn phí cho người nghèo trên địa bàn huyện Bắc Trà My - theo đúng lịch vào ngày 14 Âm lịch hàng tháng.

Trong sáng cùng ngày, Fanpage trên cũng đã phát trực tiếp cảnh người quen của ông Mai Văn Dưỡng phát gạo cho người dân với chú thích "phát gạo thay".

Nội dung clip cho thấy có hàng chục người dân, đa số là người lớn tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo đã tập trung trước quán cà phê Dưỡng Dướng Dường ở thị trấn Trà My để nhận gạo từ nhân viên quán cà phê và người quen của ông Dưỡng.

Người dân vui mừng được nhận gạo hỗ trợ vào ngày 14 Âm lịch hàng tháng

Được biết, hoạt động phát gạo cho người dân nghèo đã được ông Dưỡng duy trì khoảng 2 năm qua. Trên Facebook của mình, ông Dưỡng cho biết mỗi tháng ông phát 2 tấn gạo cho người dân nghèo. Đúng vào ngày 14 Âm lịch hàng tháng, trên các nền tảng mạng xã hội, ông Dưỡng thường chia sẻ về hình ảnh phát gạo cho bà con.

Trước đó, ông Dưỡng khai trương quán cà phê Dưỡng Dướng Dường khá rộng lớn ở thị trấn Bắc Trà My. Ông tuyên bố dành toàn bộ doanh thu của quán (ông tự trả tiền nhân viên, vận hành…) để hỗ trợ cho người dân nghèo, xóa nhà tạm cho người dân trên địa bàn huyện.

Trên Facebook và Tiktok, ông Dưỡng cũng thường chia sẻ các hoạt động giúp đỡ người già, người nghèo khó ở địa phương.

Trong năm 2025, ông Dưỡng đặt mục tiêu hỗ trợ xóa nhà tạm cho 24 hộ dân (kinh phí hỗ trợ mỗi nhà khoảng 60 triệu đồng). Vừa qua, ông Dưỡng đã trao kinh phí hỗ trợ cho cơ quan chức năng địa phương để xóa 13 căn nhà tạm.

Sau khi ông Dưỡng bị bắt, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ tiếc nuối. Nhiều người nhìn nhận rằng ông Dưỡng "có cái tâm tốt" nhưng chỉ vì "quá nhiều chuyện" nên đã phải vướng vòng lao lý.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ ngày 30-9-2024 đến ngày 28-11-2024, Mai Văn Dưỡng đã nhiều lần đăng tải video có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của L.T.H.N. Bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của L.T.H.N; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc đời sống riêng tư của L.T.H.N. Bịa đặt sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ J.T.A. Công an xác định phát ngôn xuyên tạc của Mai Văn Dưỡng gây ra sự cảm nhận một chiều từ người truy cập vào xem, dẫn đến lôi kéo, tạo sự hoang mang, thiếu khách quan, giảm sút uy tín, hiểu sai, thù ghét đối với L.T.H.N và Bệnh viện J.T.A, ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo dự luận xấu trong xã hội làm cho nhiều cá nhân hoang mang, hủy các dịch vụ của Bệnh viện J.T.A và yêu cầu hoàn tiền làm ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp. Do đó, đủ cơ sở xác định hành vi của Mai Văn Dưỡng phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự.