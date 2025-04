Hot TikToker Dưỡng Dướng Dường vừa bị bắt là ai?

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam tối 10/4, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Văn Dưỡng (SN 1986, trú tại tổ dân phố Đồng Trường, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Dưỡng được biết đến là hot TikToker Dưỡng Dướng Dường - một tài khoản có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Ông Dưỡng bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ”theo quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. Kết quả điều tra xác định, trong khoản thời gian từ ngày 30/9/2024 đến ngày 28/11/2024, Mai Văn Dưỡng đã nhiều lần đăng tải video có nội dung thuộc đời sống riêng tư, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà L.T.H.N và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ J.T.A.

Mai Văn Dưỡng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Quảng Nam

Hành vi của Mai Văn Dưỡng vi phạm điểm d, khoản 2, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin; điểm a, điểm b, khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng và khoản 2, Điều 38 Bộ Luật Dân sự. Phát ngôn xuyên tạc của Mai Văn Dưỡng gây ra sự cảm nhận một chiều từ người truy cập vào xem, dẫn đến lôi kéo, tạo sự hoang mang, thiếu khách quan, giảm sút uy tín, hiểu sai, thù ghét đối với L.T.H.N và Bệnh viện J.T.A, làm ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp.

Do đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam có đủ cơ sở xác định hành vi của Mai Văn Dưỡng phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Hot TikToker từng nhiều lần bị xử phạt

Mai Văn Dưỡng là chủ kênh TikTok "Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy" thu hút gần 700.000 lượt theo dõi, nổi tiếng trong lĩnh vực phong thủy tại Việt Nam. Nam TikToker này thường xuyên chia sẻ các video và hình ảnh liên quan đến phong thủy, bao gồm việc quảng cáo và giới thiệu các vật phẩm như nụ trầm hương và bột xông nhà.

Cách đây vài ngày, nam TikToker gây chú ý khi đăng tải một video có liên quan đến hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Trước khi bị bắt, Mai Văn Dưỡng từng bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần. Cụ thể, vào đầu tháng 12/2024, hộ kinh doanh của Mai Văn Dưỡng (tại số 163 Hùng Vương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) bị Đội quản lý thị trường số 11 kiểm tra và phát hiện đang bày bán 50 gói bột xông nhà và 10 hộp nụ trầm hương không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kênh Tiktok của Dưỡng có hơn 700.000 lượt theo dõi

Thời điểm này, Dưỡng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa và giao dịch dân sự giữa tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa với bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ông Mai Văn Dưỡng thừa nhận số hàng hóa nêu trên là hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời nên không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội quản lý thị trường số 11 tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính làm cơ sở xử lý theo quy định.

Theo đó, Hộ kinh doanh Dưỡng Dướng Dường bị phạt 6 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Xa hơn nữa, vào tháng 8/2024, TikToker Dưỡng Dướng Dường cũng bị Công an huyện Bắc Trà My xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải 8 video trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống và xúc phạm uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.