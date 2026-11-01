Bất ngờ: Chủ tịch Trần Hùng Huy nhận tiền cổ tức từ ACB ít hơn vợ chồng bầu Kiên

Mặc dù đang giữ vị trí Chủ tịch ACB, khoản cổ tức tiền mặt tương ứng với khối cổ phiếu đứng tên ông Trần Hùng Huy trong 4 năm gần đây ước tính thấp hơn gần nửa với người đã rời xa thương trường hơn một thập kỷ.

Tháng 6/2023, hình ảnh Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chơi đàn, hát và nhảy dưới mưa tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng bất ngờ gây sốt mạng xã hội. Giữa lúc những đoạn video về vị Chủ tịch trẻ tuổi liên tục được chia sẻ, một thông tin tài chính đáng chú ý khác cũng xuất hiện: ông Huy được phân phối gần 116 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cùng hơn 17 triệu cổ phiếu ACB.

Đó là lần đầu tiên ACB chia cổ tức bằng tiền mặt sau nhiều năm gián đoạn. Với ông Trần Hùng Huy, đợt chi trả này mở đầu cho chuỗi 4 năm liên tiếp mà lượng cổ phiếu đứng tên ông tương ứng với khoản cổ tức hơn 100 tỷ đồng mỗi năm.

Theo các công bố sở hữu và lịch sử chia cổ tức của ACB, trong giai đoạn 2023–2026, lượng cổ phiếu đứng tên ông Trần Hùng Huy tương ứng với khoảng 525 tỷ đồng cổ tức tiền mặt trước thuế. Sau khi tạm tính thuế thu nhập cá nhân 5%, giá trị còn lại ước đạt gần 499 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng cổ tức tiền mặt tương ứng với khối cổ phần của vợ chồng bầu Kiên trong cùng giai đoạn ước đạt khoảng 918 tỷ đồng sau thuế. Con số này cao gần gấp đôi và chênh lệch gần 420 tỷ đồng so với phần sở hữu cá nhân của Chủ tịch ACB.

Sự khác biệt chủ yếu xuất phát từ quy mô sở hữu cổ phần. Theo báo cáo công khai lợi ích liên quan của ACB tại ngày 13/2/2026, ông Trần Hùng Huy nắm giữ hơn 176 triệu cổ phiếu, tương đương 3,43% vốn điều lệ ngân hàng. Trong khi đó, hai vợ chồng bầu Kiên nắm hơn 324 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6,31% vốn điều lệ và gần gấp đôi số cổ phần của ông Huy.

Những khoản cổ tức nói trên được tính từ phần cổ phiếu đứng tên cá nhân ông Huy và vợ chồng ông Kiên, chưa bao gồm phần sở hữu của các cá nhân, tổ chức liên quan khác. Đây là giá trị quyền hưởng cổ tức ước tính, không đồng nghĩa với việc xác nhận toàn bộ số tiền đã được các cổ đông trực tiếp nhận.

Từ vị Chủ tịch 34 tuổi đến hiện tại sở hữu gần 199 triệu cổ phiếu

Để nhìn rõ quy mô khối tài sản này, cần trở lại tháng 9/2012, thời điểm ACB trải qua một trong những biến cố lớn nhất lịch sử hoạt động. Sau sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị bắt và những thay đổi liên tiếp trong bộ máy lãnh đạo, ông Trần Hùng Huy được bầu làm Chủ tịch HĐQT khi mới 34 tuổi. Trước đó, ông đã có khoảng 10 năm làm việc tại ngân hàng, trải qua nhiều vị trí như Giám đốc Marketing, Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực và Phó Tổng giám đốc.

Theo báo cáo quản trị năm 2012, thời điểm mới đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, ông Huy sở hữu gần 28,8 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,07% vốn điều lệ. Khối cổ phần khi ấy có giá trị thị trường hơn 500 tỷ đồng.

Sau hơn 14 năm, số cổ phiếu đứng tên vị Chủ tịch đã tăng đáng kể. Sự gia tăng về số lượng cổ phiếu gắn với chính sách phân phối lợi nhuận của ACB. Trong giai đoạn 2016–2022, ngân hàng không thực hiện trả cổ tức tiền mặt mà chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ lên tới 25–30% trong một số năm.

Đến giữa năm 2026, sau khi ACB hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 13%, lượng cổ phần của ông Huy được ghi nhận ở mức gần 199 triệu đơn vị, tăng gần 7 lần so với năm 2012.

Từ năm 2023, khi ACB nối lại việc chia cổ tức tiền mặt, những cổ đông duy trì nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài bắt đầu nhận được khoản tiền tính trên số lượng cổ phần đã tăng lên qua nhiều năm.

Về ngân hàng ACB, nhiều năm sau biến cố, ngân hàng đã có nhiều thay đổi đáng kể quy mô hoạt động và vốn điều lệ. Đến năm 2026, vốn điều lệ ngân hàng vượt 58.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế tiếp tục duy trì ở mức hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Theo kết quả kinh doanh mới công bố, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch năm. Riêng quý 3, ngân hàng báo lãi gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ACB cũng thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026 với tỷ lệ cổ tức dự kiến 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Nếu phương án được triển khai và các cổ đông tiếp tục duy trì lượng sở hữu hiện tại, những khoản cổ tức trong các năm tới vẫn có thể đạt quy mô hàng trăm tỷ đồng.