Bất ngờ bị nhóm người chặn đầu xe ô tô dùng gậy bóng chày đập phá

Ngày 24-8, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP truy tìm nhóm người liên quan đến vụ chặn đầu xe ô tô giữa đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài rồi đe dọa, đập phá tài sản.

Hình ảnh nhóm người có hành vi chặn đầu xe ô tô rồi đe doạ, phá hoại tài sản

Trước đó, nội dung về đoạn clip lan truyền nhanh trên mạng xã hội cho thấy một nhóm thanh niên điều khiển xe máy, cầm hung khí chặn đầu xe ô tô và có hành động đập phá. Trước khi bị chặn lại, tài xế xe ô tô đã nhiều lần điều khiển xe tránh hành động côn đồ của nhóm người này.



Clip ghi rõ hình ảnh nhóm nam thanh niên đi trên 2 xe máy, không ai đội mũ bảo hiểm, trong đó có đối tượng cầm gậy bóng chày đập phá xe ô tô.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã tổ chức điều tra, bước đầu xác định sự việc xảy ra lúc 17 giờ 35 phút ngày 9-8, trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Trước hành vi gây bất ổn về an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông của nhóm người này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ yêu cầu nhóm thanh niên manh động trên ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng và đề nghị ai biết sự việc, đến trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý.