Bật mí thú vị bên trong “ngôi nhà chung” Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 lựa chọn lưu trú

Không chỉ được lựa chọn là địa điểm nghỉ dưỡng cho các khách mời, host và mentor của cuộc thi với những cái tên nổi tiếng như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Nguyễn Thị Hương Ly, Hoa hậu Lydie Vu và Siêu mẫu Hà Anh, Citadines Marina Halong còn là "ngôi nhà chung" cho các thí sinh lưu trú trong suốt hành trình Vòng Truyền hình thực tế và Đêm Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 tại Hạ Long. Hãy cùng theo chân chúng tôi khám phá bên trong khách sạn 5 sao Citadines Marina Halong được nhiều sao Việt tin chọn làm điểm dừng chân mỗi lần tới Vịnh Hạ Long nhé!

Vị trí đắc địa bên Vịnh di sản

Nằm đối diện bãi biển dài 2km với bờ cát trắng mịn, Citadines Marina Halong sở hữu vị trí thuận lợi, tọa lạc ngay trên Đại lộ Halong Marine – là nơi giao thoa giữa nét văn hóa đặc sắc của vùng vịnh kỳ quan và nhịp sống đô thị hiện đại.

Chỉ cách bãi biển 200m qua lối đi riêng rợp bóng cây xanh, từ khách sạn, du khách chỉ mất 2 phút tản bộ để chạm đến thiên đường yên bình. Tại đây, bạn có thể ngắm bình minh dịu dàng nhuộm hồng chân trời mỗi sáng sớm hoặc thả mình trong làn nước trong lành dưới ánh nắng vàng óng của buổi chiều tà.

Mô hình Khách sạn Căn hộ độc đáo và sang trọng bên Vịnh kỳ quan

Citadines Marina Halong là sự kết hợp lý tưởng giữa mô hình khách sạn và căn hộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng, từ khách du lịch ngắn ngày đến những khách hàng công vụ với thời hạn lưu trú lâu dài.

Phòng bếp tại đây được trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị bếp để bạn và gia đình có thể tận hưởng một không gian riêng tư, tự tay nấu những bữa ăn ngon cho những người thân yêu, đặc biệt phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, máy giặt được lắp đặt ngay trong căn hộ giúp du khách tiết kiệm chi phí giặt ủi, mang lại sự tiện lợi và thoải mái như ở nhà.

Được biết đến là một trong số các khách sạn lớn nhất tại Hạ Long, Citadines Marina Halong gây ấn tượng với khách du lịch trong và ngoài nước bởi quỹ phòng lớn lên đến 580 phòng khách sạn và căn hộ, với 100% các hạng phòng có ban công rộng rãi, thoáng mát. Du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vẻ kỳ vĩ và lộng lẫy của Vịnh Hạ Long hay tận hưởng nhịp sống đường phố sôi động của thành phố vào bất kì thời điểm nào trong ngày.

Tình yêu với cà phê Việt Nam

Đến với Citadines Marina Halong, du khách không chỉ được nghỉ ngơi mà còn có cơ hội khám phá và thưởng thức văn hóa cà phê Việt Nam qua tinh thần "For the love of coffee – Vì tình yêu với cà phê".

Tại đây, cà phê không chỉ là một loại thức uống mà còn là nghệ thuật và niềm đam mê, Citadines Marina Halong đã khéo léo giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa cà phê địa phương vào các trải nghiệm nghỉ dưỡng. Từ những góc trang trí được thiết kế thủ công độc đáo và thân thiện với môi trường, những món quà làm từ cà phê, một bản đồ gợi ý cho du khách khám phá những quán cà phê "nhất định phải ghé qua" tại Hạ Long, cho đến những hoạt động như welcome drink (nước chào mừng) và các workshop pha chế cà phê, khách sạn đã tạo nên không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi trải nghiệm tại đây đều là một hành trình khám phá, nơi tình yêu với cà phê được lan tỏa và lưu giữ trong lòng mỗi người.

Khách sạn thân thiện với thú cưng

Citadines Marina Halong là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu quý thú cưng, mang đến một không gian nghỉ dưỡng thoải mái và chào đón cả bạn và "người bạn đặc biệt" của mình.

Tại Citadines Marina Halong, du khách có thể hoàn toàn yên tâm mang theo thú cưng trong mọi chuyến đi mà không phải lo lắng về việc để chúng lại ở nhà. Ngoài sở hữu đội ngũ nhân viên tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo cả bạn và thú cưng đều có trải nghiệm tuyệt vời nhất, không gian xung quanh khách sạn xanh mát và rộng rãi, là nơi lý tưởng để du khách và thú cưng cùng tận hưởng những phút giây thư giãn và khám phá.

Sự kết hợp giữa hệ thống ẩm thực đẳng cấp quốc tế và không gian sức khỏe, thư giãn hiện đại

Khách sạn sở hữu hai nhà hàng sang trọng và một rooftop bar được đánh giá là đẹp nhất tại Hạ Long, tất cả được vận hành bởi Sailing Clubs, thương hiệu F&B nổi tiếng thế giới. Du khách sẽ được trải nghiệm những món ăn độc đáo trong những không gian ấn tượng, đậm chất phóng khoáng, tự do và bí ẩn, kết hợp tinh hoa ẩm thực Đông Nam Á, Địa Trung Hải và địa phương Hạ Long, mang bạn đến với những hành trình phong vị khó quên.

Với tiêu chí đặt sự chăm sóc sức khỏe toàn diện của du khách lên hàng đầu, Citadines Marina Halong trang bị phòng gym và yoga được thiết kế và tư vấn bởi Elite Fitness, thương hiệu thể hình hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, du khách có thể thư giãn tại 2 bể bơi: một bể bơi ngoài trời với tầm nhìn tuyệt đẹp và một bể bơi trong nhà tiện nghi, phù hợp cho mọi điều kiện thời tiết.

Theo dõi fanpage chính thức của khách sạn để cập nhật thông tin: https://www.facebook.com/official.citadinesmarinahalong