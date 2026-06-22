Bật mí đôi giày được danh thủ Hồng Sơn chọn để đối đầu dàn huyền thoại Puyol, Xavi

Cựu danh thủ Hồng Sơn có bước phát triển mới trong sự nghiệp, làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm giày thể thao.

Mới đây, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn xuất hiện tại sự kiện ra mắt thế hệ giày bóng đá mới Kamito Artista 2, đồng thời xác nhận đồng hành cùng dòng sản phẩm này với vai trò đại sứ thương hiệu.

Sự kiện ra mắt với chủ đề "The Art of Space Control" (Nghệ thuật kiểm soát không gian) đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới mộ điệu. Bên cạnh nhân vật chính là cựu tiền vệ hào hoa của đội tuyển Việt Nam và CLB Thể Công, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nhân vật thể thao tên tuổi như Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Việt Nam Cristiano Roland và tiền vệ Nghiêm Xuân Tú.

Danh thủ Hồng Sơn hé lộ về đôi giày

Việc Kamito tiếp tục chọn danh thủ Nguyễn Hồng Sơn làm gương mặt đại diện bởi những dấu ấn chuyên môn trong suốt nghiệp cựu tiền vệ này. Trong lịch sử bóng đá nước nhà, Hồng Sơn được xem là biểu tượng kinh điển cho lối chơi kỹ thuật, giàu sáng tạo và khả năng xoay xở, làm chủ không gian cực kỳ tài tình. Những phẩm chất mang tính di sản này chính là nguồn cảm hứng cốt lõi để thương hiệu định vị và nâng cấp dòng sản phẩm Artista 2, hướng tới những cầu thủ yêu thích lối đá kiểm soát và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú là người đứng sau sản phẩm này

Đáng chú ý, trước khi phiên bản mới chính thức trình làng, cựu danh thủ sinh năm 1970 đã có cơ hội "thử lửa" trực tiếp đôi giày này trên sân cỏ. Anh đã sử dụng dòng giày Artista trong trận cầu giao hữu đặc biệt vào đầu tháng 6/2026, nơi các cựu tuyển thủ Việt Nam có dịp so tài cùng dàn huyền thoại bóng đá thế giới như Carles Puyol, Xavi Hernandez, Claude Makelele hay Michel Salgado. Trải nghiệm thực tế ở một trận đấu đỉnh cao như vậy là minh chứng rõ nét cho thấy sản phẩm hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về độ êm ái, bám sân và khả năng hỗ trợ kiểm soát bóng.

Sự kết hợp giữa một thương hiệu thể thao thuần Việt và một tượng đài bóng đá nước nhà không chỉ dừng lại ở một bản hợp đồng thương mại, mà còn góp phần truyền tải và gìn giữ phong cách chơi bóng hoa mỹ, đậm chất nghệ sĩ đến các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay.