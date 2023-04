Bật mí bí kíp giải nhiệt cho hội đam mê du lịch trong mùa lễ 30/4 nắng nóng sắp tới

Sau một thời gian dài bị hạn chế bởi dịch bệnh, mùa hè năm 2023 được dự đoán là sẽ là một cú bùng nổ về nhu cầu dịch chuyển, nhất là trong kỳ nghỉ 30/04 kéo dài đến tận 5 ngày. Tuy nhiên, khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải trải qua một đợt nắng nóng kéo dài với mức nhiệt kỷ lục lên đến hơn 40 độ C. Chính vì thế, bên cạnh "đi đâu, ăn gì" thì những cách tránh nóng để bảo vệ sức khỏe cũng là điều mà tất cả mọi người quan tâm để chuẩn bị cho 5 ngày nghỉ ngơi dài sắp đến. Cùng điểm qua một số bí kíp để tránh xa tình trạng sốc nhiệt khi đi du lịch nhé!



1. Hạn chế đi ngoài trời trong thời gian dài liên tục

Dù những chuyến đi của bạn có được lên lịch trình sát sao đến mức nào thì cũng không nên di chuyển liên tục hoặc tham gia các hoạt động tiêu hao thể lực quá lâu dưới trời nắng gắt. Nên nghỉ ngơi định kỳ trong ít nhất 10 phút tại những nơi thoáng mát sau khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng vui chơi ngoài trời. Nếu bạn muốn tắm táp một chút để đỡ nóng, hãy đợi cơ thể quen với nhiệt độ phòng sau ít nhất 15 phút để hạn chế tình trạng thân nhiệt bị thay đổi đột ngột, vì điều này có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ rất nguy hiểm.

2. Mặc quần áo kín và bôi kem chống nắng đủ lượng

Một điểm mà hội đam mê "sống ảo" cần lưu ý khi đi du lịch đó chính là hãy mang theo một chiếc túi đủ rộng rãi để chứa nón rộng vành, kính râm và áo khoác chống nắng. Sau khi thực hiện xong những bộ ảnh "để đời" trong trang phục mùa hè thoải mái, hãy nhanh chóng khoác lên mình các phụ kiện chống nắng trong lúc di chuyển đến địa điểm tiếp theo nhé. Bạn cũng nên lưu ý bôi kem chống nắng toàn thân với chỉ số SPF tối thiểu là 30 và thường xuyên dặm lại lớp bảo vệ này sau mỗi 2 - 4 tiếng dưới nắng.

3. Lưu ý kỹ về thức uống giải nhiệt

Nhiều người nghĩ rằng chúng ta có thể uống bất cứ thứ gì khi khát nhưng trên thực tế điều này rất có hại cho sức khỏe. Hãy hạn chế dùng đồ uống có chứa caffeine vì chúng có thể khiến tình trạng mất nước trở nên trầm trọng hơn. Thay vào đó, việc bổ sung các loại nước trái cây rất được khuyến khích để giúp cơ thể nhanh chóng giải nhiệt.

Theo các báo cáo mạng xã hội mới nhất, giới trẻ Việt có rất nhiều xu hướng thưởng thức đồ uống thú vị. Họ đang rất chuộng phong cách pha trộn (mix) nhiều loại trái cây với nhau để tạo nên những hương vị cá tính hơn. Chanh và bưởi là những hương vị rất thường xuyên được lựa chọn bởi sự cân bằng chua - ngọt luôn là một công thức "bất bại".

4. Ready-to-drink - xu hướng giải khát phù hợp nhất cho mùa du lịch hè

Cảm giác tuyệt vời nhất sau thời gian mất nước dài dưới trời nắng là được thưởng thức ngay những thức uống trái cây giải khát mát lạnh. Chính vì thế, nước trái cây pha sẵn (ready-to-drink) luôn nằm trong top những sự lựa chọn thịnh hành nhất vào mùa hè. Còn gì tuyệt vời hơn khi có ngay bên mình một chai nước trái cây thơm ngọt cùng những bong bóng ga mịn mang lại cảm giác sảng khoái để ready-to-drink trong mọi chuyến đi xa?

Không nằm ngoài xu hướng trên, thương hiệu phân phối đồ uống Nhật Bản FUKINOTO vừa ra mắt tại Việt Nam đã kịp "phá đảo" mùa du lịch hè với bộ sưu tập ba món nước tươi mát làm từ chanh vàng Yuzu chua ngọt mix cùng một chút rượu Nhật với độ cồn nhẹ nhàng chỉ từ 3% - vô cùng phù hợp để giải khát và giải trí nhẹ nhàng mà không sợ cảm giác choáng đầu sau khi uống.

Sparkling Yuzu Liqueur ưu tiên sự cân bằng giữa rượu sake có ga cùng nước ép Yuzu, Kyo No Nigori Yuzu Shu tôn vinh hương rượu gạo nguyên chất khó cưỡng, còn Satsuma Sparkling Yuzudon thì đem đến hậu vị nồng ấm nhẹ nhàng của shochu nhưng vẫn thoảng hương vị đặc trưng của chanh vàng. Bạn hãy yên tâm khi lựa chọn FUKINOTO dù cho mình không phải là một người quá sành sỏi về đồ uống có cồn, bởi bộ sưu tập Yuzu có độ cồn chỉ vừa đủ để gạt bớt âu lo và đã được mix sẵn nước chanh vàng thanh ngọt bắt vị, giàu vitamin C để giải nhiệt suốt loạt ngày nghỉ lễ dài.

