Bắt khẩn cấp Trương Duy Thức SN 1993

Ngày 04/5/2026, Công an TP Đà Nẵng cho biết, giữa cao điểm du lịch dịp lễ 30/4 và 01/5, một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực An Bàng, phường Hội An Tây khiến nhiều du khách lo lắng. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Tây đã nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 2/5, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của chị T.T.P - chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng về việc khách lưu trú tại cơ sở bị kẻ gian đột nhập phòng lấy cắp 02 điện thoại di động Iphone 15 Pro Max và Iphone 16 Pro Max, 01 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng cùng khoảng 02 triệu đồng tiền mặt.

Xác định vụ việc xảy ra trong thời điểm lượng khách du lịch tập trung đông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương, Ban Chỉ huy Công an phường đã khẩn trương chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, truy vết, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Trương Duy Thức thực nghiệm lại hiện trường gây án - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua công tác phối hợp với Công an xã Núi Thành, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người tiêu thụ số điện thoại liên quan là N.Q.K (trú phường Tây Hồ, TP Đà Nẵng). Từ manh mối quan trọng này, đến khoảng 08 giờ ngày 3/5, Công an phường Hội An Tây đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trương Duy Thức (sinh năm 1993, trú tổ dân phố An Bàng, phường Hội An Tây) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan Công an, mặc dù ban đầu đối tượng quanh co, chối tội, song trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh quyết liệt của lực lượng điều tra, Trương Duy Thức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an phường Hội An Tây đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại ngay trong dịp nghỉ lễ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của lực lượng Công an phường Hội An Tây trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo niềm tin, sự an tâm cho người dân và du khách khi đến tham quan, lưu trú trên địa bàn.