Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quý Luật SN 1983

Đối tượng Bùi Quý Luật bị bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy bằng ô tô.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào ngày 2/6, Phòng PC04 chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Đồng Thuận, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 – Cảnh sát biển, Công an xã Quảng Ninh tiến hành bắt quả tang đối tượng Bùi Quý Luật (sinh năm 1983, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển ma túy bằng ô tô tại khu vực ngã 5 cầu Quán Hàu, thuộc thôn Hùng Phú, xã Quảng Ninh nhằm mục đích bán kiếm lời.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.999 viên ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại một nhà nghỉ ở phường Quảng Trị, tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 78 viên ma túy tổng hợp. Tổng số tang vật thu giữ là 2.077 viên ma túy tổng hợp các loại.

Đối tượng Bùi Quý Luật mặc áo đen ở giữa ảnh (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Tiếp đó, vào ngày 3/6, Phòng PC04 chủ trì phối hợp với Công an xã Khe Sanh, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu vực IX và Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng quốc tịch Lào gồm Chiu (sinh năm 2010, trú tại bản Sa Ky, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) và Tia (sinh năm 2009, trú tại bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Ngay trong ngày 4/6, Phòng PC04 đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Sê Pôn (Lào) để truy xét, bắt giữ các đối tượng có liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, kiên quyết đấu tranh đến cùng với các đối tượng phạm tội về ma túy.

Hiện các vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.