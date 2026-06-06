Xác minh clip nhóm người có hành vi kỳ quái với chiếc quan tài

Clip ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật nhưng có một nhóm người nhảy múa xung quanh chiếc quan tài và người sống đang nằm bên trong.

Ngày 6-6, UBND phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ đã giao công an địa phương xác minh vụ nhóm người khiêng quan tài nhưng có người sống bên trong đi diễu hành, nhảy múa trên đường phố.

Người sống nằm bên trong chiếc quan tài và những người xung quanh nhảy múa theo tiếng nhạc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật trên địa bàn phường Sóc Trăng. Trong clip, nhiều người gọi đây là "đám giỗ năm thứ 3".

Đoạn clip quay vào buổi tối, ghi lại cảnh một nhóm người nhảy múa xung quanh chiếc quan tài đang mở nắp, có 2 người sống (một nam, một nữ) nằm bên trong cùng múa lắc theo tiếng nhạc.

Không những vậy, một nhóm đã khiêng chiếc quan tài nói trên diễu hành trên phố. Trong quá trình di chuyển, người ngồi bên trong quan tài còn bật dậy để cùng nhảy múa với đám đông.

Sự việc thu hút rất nhiều người dân đứng xem, dùng điện thoại để quay lại, phát trực tiếp lên mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Rất nhiều người bình luận cho rằng hành động của nhóm người này rất phản cảm và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm.