Lễ hội Trái cây Đồng Tháp thất thủ vì tiểu cảnh bị lấy mất trái cây ngay khi mới khai mạc

Một số không gian trưng bày đã trở nên trơ trọi, chỉ còn phần rơm lót sau thời gian ngắn mở cửa đón khách. Nhiều giỏ, mẹt trái cây gần như trống trơn hoặc vài quả sót lại ngổn ngang. Một mô hình lớn được kết từ hàng trăm quả nhãn cũng xuất hiện những khoảng khuyết lớn.

Chỉ sau hai ngày đầu diễn ra, Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, bên cạnh không khí sôi động của sự kiện, nhiều hình ảnh ghi nhận tại khu vực trưng bày trái cây đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, một số không gian trưng bày đã trở nên trơ trọi, chỉ còn phần rơm lót sau thời gian ngắn mở cửa đón khách. Nhiều giỏ, mẹt trái cây gần như trống trơn hoặc vài quả sót lại ngổn ngang. Một mô hình lớn được kết từ hàng trăm quả nhãn cũng xuất hiện những khoảng khuyết lớn, để lộ phần khung và vật liệu bên trong do nhiều quả đã bị lấy đi.

Không chỉ vậy, tại nhiều khu vực còn xuất hiện vỏ trái cây, cuống quả, rác thải và vật liệu trang trí vương vãi trên mặt đất. Một số tiểu cảnh mang phong cách miệt vườn với giỏ tre, mẹt đan và kiện rơm gần như không còn giữ được bố cục ban đầu vì lượng trái cây bị lấy đi quá nhiều.

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Nhiều ý kiến cho rằng một bộ phận khách tham quan đã tự ý hái hoặc mang trái cây trưng bày ra khỏi khu vực lễ hội. Hình ảnh này khiến không ít người tiếc nuối cho công sức chuẩn bị của ban tổ chức và các đơn vị tham gia trưng bày.

Dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngao ngán. Một tài khoản bình luận: “Mới ngày đầu tiên mà quét sạch rồi”. Một người khác lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm khi viết: “Không biết người ta có phun thuốc bảo quản cho trái cây tươi lâu không, vì là hàng trưng bày. Nếu có phun thuốc thật thì tới công chuyện”.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số người cho rằng sức hấp dẫn của các loại trái cây đặc sản được trưng bày cũng là điều dễ hiểu. “Nói thật, trái cây trưng bày loại to xịn nhìn thèm lắm. Mít, sầu riêng thì thơm, măng cụt, xoài thì to đùng. Nếu có bán cho khách mang về nữa là quá ổn. Nhưng vẫn phải có bảo vệ trông coi chứ”, một cư dân mạng chia sẻ.

Hình ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

Trước những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Ban tổ chức cho biết đã nhanh chóng bổ sung đầy đủ trái cây tại các không gian trưng bày để phục vụ người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, rất nhiều loại trái cây tươi ngon, đặc sản của Đồng Tháp đã được bổ sung vào các tiểu cảnh, góc check-in và khu vực tham quan nhằm đảm bảo mỹ quan chung của lễ hội.

Đồng thời, Ban tổ chức cũng đưa ra khuyến cáo đối với khách tham quan: “Để Lễ hội Trái cây lần thứ I thành công rực rỡ và giữ trọn nét đẹp văn hóa, hãy cùng nhau nâng cao ý thức, ứng xử thanh lịch. Chỉ mang đi những bức ảnh đẹp, chỉ để lại những nụ cười tươi; không tự ý hái hay làm hỏng trái cây trưng bày”.

BTC đã trang trí lại các tiểu cảnh và tăng cường công tác giám sát. Ảnh: Cổng thông tin Đồng Tháp

Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 mang chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”, chính thức khai mạc vào tối 5/6 tại Quảng trường Hùng Vương. Sự kiện kéo dài từ ngày 5 đến hết ngày 8/6 với nhiều hoạt động quảng bá nông sản, giới thiệu đặc sản địa phương, các chương trình trải nghiệm và không gian trưng bày trái cây đặc sắc phục vụ người dân, du khách.

Câu chuyện đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời làm dấy lên cuộc thảo luận về ý thức ứng xử nơi công cộng và trách nhiệm chung trong việc gìn giữ hình ảnh đẹp tại các sự kiện văn hóa, du lịch.