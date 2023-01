Bắt hai nam sinh chém bạn cùng trường thương tật 52%

Công an thị xã Mỹ Hào cho biết, trước đó ngày 9/5/2022, tại khu vực trước cổng Trường Tiểu học - THCS - THPT Hồng Đức (đường Nguyễn Bình, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào) xảy ra vụ nhóm học sinh dùng dao, kiếm chém bạn cùng trường.

Theo kết quả điều tra bước đầu, sau giờ tan lớp, em N.G.H (học sinh lớp 10 Trường Tiểu học - THCS - THPT Hồng Đức) cùng 2 người bạn ra khỏi cổng trường thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cùng trường xông vào dùng kiếm đuổi chém.

Hình ảnh đối tượng gây án. Ảnh: cắt từ clip

Hậu quả, em N.G.H bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, bị đánh gãy răng, đứt gân tay cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể.



Theo lãnh đạo Công an thị xã Mỹ Hào, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án. Ban đầu, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Mỹ Hào khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, sau khi có kết quả giám định, xác định em N.G.B bị thương tật 52% và căn cứ hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT - Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố bổ sung các bị can về tội “Giết người”; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án, các bị can cho Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.