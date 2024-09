Bắt giữ thành công Lê Văn Huy

Ngày 21/9/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lê Văn Huy (sinh năm 1989, trú tại thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú ở tỉnh Hà Giang.

Đối tượng Lê Văn Huy bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị truy nã theo Quyết định số 883/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 23/7/2024, và là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Chuyên án mang bí số 724H.

Quyết định truy nã Lê Văn Huy. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình sinh sống, làm ăn tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh phía nam, Lê Văn Huy có mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Đầu tháng 6/2022, do làm ăn thua lỗ, nhiều khoản nợ không có khả năng trả, Huy trở về quê tại xã Cam Tuyền, và liên tục bị các chủ nợ đòi nợ.

Khoảng đầu tháng 7/2022, chị Võ Thị M. (sinh năm 1998, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), là con cô ruột của Huy, đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đã nhờ Huy giới thiệu để chị M. mua đất tại thị trấn Cam Lộ.

Thấy đây là cơ hội để kiếm tiền trả nợ và phục vụ đam mê đánh bạc trên mạng, Huy đã nói dối với chị M. là mình đang cần bán một thửa đất tại khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ với giá bán 600.000.000 đồng. Tin lời Huy, chị M. đã nhiều lần chuyển khoản tiền đặt cọc, tiền mua đất và nhờ Huy giúp mình làm các thủ tục liên quan.

Ngày 20/9/2022, chị M. được Huy hẹn đến nhà để đưa hết số tiền mua đất còn thiếu, khoảng gần 200.000.000 đồng; rồi cùng Huy đến trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Cam Lộ. Tại đây, Huy bảo chị M. đứng đợi bên ngoài cổng, rồi một mình đi vào trong trụ sở, sau đó đi ra và đưa đưa cho chị M. một tờ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: B1340615 mang tên Võ Thị M., trên giấy có ghi cụ thể tài sản mà chị M. đứng tên là: Thửa số 539, tờ bản đồ số 17, địa chỉ: Kiệt 42, khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; diện tích 180m².

Đến ngày 30/6/2023, chị M. tìm hiểu thì biết được không có thửa đất như “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" mà Huy đưa cho mình.

Nghi ngờ Huy làm “sổ đỏ” giả để chiếm đoạt số tiền hơn 600.000.000 đồng nên chị M. đã làm đơn tố giác hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Lê Văn Huy đến Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị và giao nộp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" nói trên.

Tiếp nhận tố giác của chị M., Cơ quan CSĐT đã tiến hành tạm giữ tài liệu và trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh để giám định.

Kết luận xác định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: B1340615 mang tên Võ Thị M., sinh năm 1998, địa chỉ thường trú: thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cấp ngày 09/9/2022, số vào số cấp GCN: CS00790 (ký hiệu A) là Giấy chứng nhận giả".

Tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu của tội phạm nên đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để điều tra.

Tuy nhiên, khi được triệu tập đến làm việc thì Lê Văn Huy không có mặt tại địa phương, không hợp tác theo giấy triệu tập. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phải ra quyết định truy tìm và áp giải Huy về làm việc.

Quá trình Cơ quan Công an làm việc, Lê Văn Huy không thừa nhận việc mình lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M., mà cho rằng, Huy cũng bị người khác lợi dụng nên không biết “sổ đỏ” đã đưa cho chị M. là giả.

Nhận định vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, nhưng với quyết tâm đấu tranh tội phạm và bằng sự nhạy bén về nghiệp vụ, các điều tra viên đã kiên trì thu thập đủ tài liệu, chứng cứ quan trọng, dần dần vạch trần được thủ đoạn, lời khai gian dối của Lê Văn Huy và chứng minh được hành vi phạm tội của đối tượng.

Ngày 21/6/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Đồng thời triệu tập Lê Văn Huy đến Cơ quan Công an để làm việc, nhưng đối tượng đã tìm cách đối phó và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23/7/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ban hành Quyết định truy nã đối với Lê Văn Huy, đồng thời xác lập Chuyên án mang bí số 724H để tổ chức truy bắt đối tượng trên phạm vi toàn quốc.

Bằng việc áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, giữa tháng 9/2024 Ban Chuyên án đã nắm được thông tin đối tượng Lê Văn Huy đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Lào Cai và đang làm công việc hướng dẫn khách du lịch đi các tỉnh Tây Bắc.

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa việc đối tượng lợi dụng tình hình để tiếp tục phạm tội, bỏ trốn ra nước ngoài, Ban Chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh về phương án truy bắt đối tượng.

Ngày 18/9/2024, tổ công tác của Ban Chuyên án đã nhận nhiệm vụ đến tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, vào đúng khoảng thời gian này, bão số 3 (Yagi) đổ bộ và gây ra những hậu quả hết sức nặng nề cho các tỉnh phía bắc trong đó có tỉnh Lào Cai, do vậy công tác phối hợp, xác minh, di chuyển của tổ công tác vô cùng khó khăn.

Đối tượng Huy làm việc với công an. Ảnh: Công an Quảng Trị

Khi tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Sa Pa xác minh được nơi ở của đối tượng thì biết được Lê Văn Huy đang di chuyển sang địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lần theo dấu vết ngay trong đêm, do một số đoạn đường bị sạt lở, tổ công tác phải di chuyển về lại Yên Bái, qua Tuyên Quang sau đó đến Hà Giang với quảng đường hơn 400km. Đến trưa ngày 19/9/2024, tổ công tác đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Huy khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú gần bến xe tỉnh Hà Giang.

Lực lượng Công an hiện đã di lý đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định.