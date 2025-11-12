Bắt giữ Phạm Đức Phương sinh năm 1990

Ngày 12/11, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây Công an phường Kim Liên đã bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Đức Phương (SN 1990, trú tại: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội).

Theo hồ sơ, ngày 04/12/2024, Phạm Đức Phương bị Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Đức Phương bị bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Kim Liên phát hiện thông tin đối tượng xuất hiện trên địa bàn nên đã triển khai lực lượng bắt giữ.

Hồi 20h ngày 07/11, Công an phường Kim Liên đã bắt giữ đối tượng Phạm Đức Phương tại Vincom Center - số 2 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên.

Công an phường Kim Liên lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Quân khu 1 - Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.