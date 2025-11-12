Bắt Nguyễn Hải - kẻ trộm 1,8 tỷ đồng trong cốp xe

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 11/11 cho biết, anh Nguyễn Bá Nam (sinh năm 1993, ngụ ấp 3, xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai), là nhân viên một Ngân hàng trên địa bàn xã Định Quán trình báo về việc khoảng 16 giờ 45p ngày 10/11 có để 1,8 tỷ đồng trong cốp xe mô tô. Đến 17 giờ 15 phút, khi anh Nam ra lấy tiền thì phát hiện toàn bộ số tiền đã bị mất.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định đối tượng Nguyễn Hải (sinh năm 1976, trú tại ấp Phú Lộc 14, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là người thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt. Đến rạng sáng ngày 11/11/2025, Công an xã Định Quán đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải, thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

Công an bắt giữ Nguyễn Hải và 1,8 tỷ đồng tang vật - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận vào khoảng 16 giờ ngày 10/11, khi đang ngồi uống nước gần Ngân hàng thì thấy có người đưa cho anh Nam một túi nilon chứa nhiều tiền. Khi anh Nam bỏ túi tiền vào cốp xe mô tô rồi đi vào ngân hàng, Hải đã lợi dụng sơ hở, dắt xe của anh Nam ra ngoài, nhờ người mở cốp lấy toàn bộ số tiền rồi mang về cất giấu trong xe ô tô của mình. Sau đó, Hải quay lại để xe mô tô về vị trí cũ nhằm tránh bị phát hiện rồi đem toàn bộ số tiền về nhà cất giấu.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Định Quán tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.