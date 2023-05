Bắt giữ đối tượng nghi ngáo đá, thường xuyên quậy phá hàng xóm

Đối tượng Nam bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 16/5, nguồn tin từ Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, Công an phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Minh Nam (sinh năm 1974, ở phường Đống Đa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Đống Đa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Nam có biểu hiện “ngáo đá” liên tục ném trứng thối, nước tiểu, gạch, đá, ti vi và nhiều đồ vật vào các nhà hàng xóm xung quanh.

Đặc biệt, đối tượng này còn sang nhà hàng xóm lấy đồ để mang về nhà mình, đồng thời khống chế ở cửa để không cho nhà hàng xóm thoát ra ngoài và liên tục chửi bới, đe doạ hàng xóm gây mất an ninh trật tự.

Trước sự manh động của đối tượng, người dân khu vực đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng càng manh động và chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, Công an phường Đống Đa đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Người dân xung quanh nhà đối tượng cho biết, đối tượng Nam liên tục có biểu hiện "ngáo đá", gây rối và đe dọa người dân.

Hiện đối tượng Nam đã được bàn giao cho Công an TP Vĩnh Yên để tiếp tục điều tra theo quy định.