Bắt giữ 2 đối tượng đánh đập người trên đường phố

Tại công an, bước đầu Thành và Lượm khai do mâu thuẫn trong ăn nhậu nên dẫn tới đánh nhau. Hiện công an đang giám định với 2 nạn nhân để xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh hai người đàn ông bị hai người khác dùng chân đạp, đá vào mặt, đầu... Đáng nói, một trong hai đối tượng đánh người còn chạy vào nhà dân ở ven đường, cầm cây gỗ đánh tới tấp vào vùng đầu hai nạn nhân.

Bị tấn công, hai nạn nhân chỉ biết nằm chịu trận. Sau một lúc, một nạn nhân tìm cách bỏ chạy. Người còn lại tiếp tục bị hai người đàn ông đánh tới tấp.

Một số người dân chứng kiến nhưng không dám can ngăn. Sau khi đánh nạn nhân xong, hai người đàn ông rời khỏi hiện trường. Clip đăng tải nhận nhiều bình luận, chia sẻ và mọi người mong công an vào cuộc điều tra, xử lý hai đối tượng côn đồ.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trưa 2/1 ở đường Nguyễn Thị Trọn, xã Vĩnh Lộc A. Sau khi xuất hiện clip, công an đã xác định Thành và Lượm là người gây án nên bắt giữ.