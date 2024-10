Bắt giam thanh niên dùng clip nhạy cảm để “tống tiền” bạn gái ở Thái Bình

Chiều 30/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Công Hưng (SN 2003) để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trịnh Công Hưng tại cơ quan Công an.

Ngày 24/9, Công an huyện Vũ Thư nhận tin báo tố giác của chị L.N.T, (SN 1997, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) về việc chị T. có quan hệ yêu đương với Trịnh Công Hưng (trước đây Hưng giới thiệu mình tên là Phan Nguyễn Thế Hoàng, SN 1991, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Trong khoảng thời gian yêu nhau, Hưng lợi dụng tình cảm của chị T và rủ chị T làm lễ bùa yêu. Do tin tưởng nên chị T. đã chuyển vàng và tiền cho Hưng để làm lễ với số tài sản khoảng 40 triệu đồng, tuy nhiên Hưng đã không làm lễ mà chiếm đoạt số tài sản trên để tiêu xài cá nhân.

Khi biết sự việc trên, chị T. chia tay Hưng; Hưng nhắn tin đe dọa, bắt chị T. phải chuyển cho Hưng 5 triệu đồng, nếu không Hưng sẽ bán hình ảnh, video nhạy cảm của chị T. cho người khác. Do quá lo sợ nên chị T. đã chuyển cho Hưng 5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 27/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Công Hưng để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.