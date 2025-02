Bắt giam kẻ ghen tuông vợ, chém chết ‘tình địch’ ở Phú Yên

Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt giam Nguyễn Công Kha (SN 1982, trú xã An Dân, huyện Tuy An) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Công Kha tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Trước đó, sáng 25/1, người dân phát hiện anh Nguyễn Xuân T. (SN 1974, trú xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân), chủ quán ăn và giải khát ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An chết trong tình trạng trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an huyện Tuy An, Công an xã An Dân và các đơn vị liên quan khác nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định hung thủ gây ra vụ án mạng trên là Nguyễn Công Kha.

Tại cơ quan điều tra, Kha khai nhận mọi hành vi của mình, nguyên nhân xác định do mâu thuẫn ghen tuông.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối với Kha (Ảnh: CACC)

Kha là người cho anh T. thuê khoảng đất trước nhà để mở quán, vợ Kha cũng phụ anh T. bán để kiếm thêm thu nhập.

Do nghi ngờ vợ và anh T. có mối quan hệ bất chính, Kha nảy sinh ý định giết "tình địch". Vào 3h sáng ngày 25/1, Kha cầm rựa đi xuống quán chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Nhằm động viên các lực lượng phá án trong những ngày giáp Tết, đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiền thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Tuy An vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người trên.