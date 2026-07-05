Bắt đối tượng vào nhà dân, xâm hại cô gái khuyết tật ở Phú Thọ

Sau khi gia đình trình báo và cung cấp dữ liệu camera, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ mất gần 4 giờ để truy xét, bắt giữ Nguyễn Tiến Bình (SN 1978, trú tại xã Đồng Lương) để điều tra về hành vi hiếp dâm một phụ nữ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hiếp dâm xảy ra trên địa bàn xã Hiền Quan.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tiến Bình.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 11 giờ ngày 29/6, Công an xã Hiền Quan tiếp nhận tin báo của một công dân về việc con gái mình là người khuyết tật, thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nghi bị xâm hại tình dục.

Cụ thể, khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đi làm đồng trở về, người mẹ phát hiện con gái sinh năm 2001 có biểu hiện hoảng loạn, liên tục khóc và tâm lý bất ổn. Nghi ngờ xảy ra sự việc bất thường, gia đình kiểm tra hệ thống camera an ninh lắp đặt trong nhà và phát hiện vào khoảng 8 giờ 55 phút, khi nạn nhân ở nhà một mình, một người đàn ông đã đi vào phòng và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hiền Quan đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát các đối tượng nghi vấn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Sau gần 4 giờ điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Tiến Bình (SN 1978, trú tại xã Đồng Lương). Quá trình đấu tranh, Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp , đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tiến Bình để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.