Bắt đối tượng sinh năm 1998 lừa đảo hơn 700 người trên cả nước

Công an Đắk Nông đưa tin, theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng việc kêu gọi từ thiện của các tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Vy Bảo Châu đã lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, lấy hình đại diện và đặt tên giống với tài khoản Facebook của người kêu gọi từ thiện rồi vào phần bình luận của bài viết đã đăng và thông báo số tài khoản ngân hàng đăng trên bài viết bị lỗi, đề nghị các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ tiền qua số tài khoản mới do Châu cung cấp.

Tin tưởng đó là tài khoản ngân hàng của người đăng bài nên nhiều người đã chuyển tiền và bị Châu chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Vy Bảo Châu

Theo Thượng tá Hoàng Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2023 đến thời điểm bị bắt ngày 4/5/2024, Vy Bảo Châu đã lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của gần 700 bị hại là các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Người ít nhất là 50.000 đồng, người nhiều nhất là 15 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra. Đề nghị ai từng bị Vy Bảo Châu lừa đảo với thủ đoạn tương tự, xin liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, địa chỉ: tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, SĐT: 0948.198484, gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Dân để phối hợp giải quyết.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, liên tục xuất hiện nhiều thủ đoạn mới, tinh vi. Do đó để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân khi đứng ra kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội, chỉ cung cấp 1 tài khoản ngân hàng và khẳng định là tài khoản duy nhất. Các nhà hảo tâm cần phải nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước các thủ đoạn kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội. Cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin trước khi quyết định ủng hộ, tránh bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...