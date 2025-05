Bắt đối tượng làm việc “mờ ám” trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 19-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Kim Tùng (40 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

CLIP bắt giữ đối tượng Tùng làm việc "mờ ám" trên đường cao tốc

Từ các nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã An Phước, huyện Long Thành bắt đối tượng Tùng cùng một bao tải ở gần đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc xã An Phước.

Kiểm tra, công an phát hiện bên trong bao tải chứa 150m dây cáp điện cùng một số vật dụng để trộm cắp như kìm cộng lực, xà beng.

Đối tượng Tùng cùng tang vật

Đấu tranh nhanh, đối tượng khai nhận số dây điện trên do đối tượng cắt trộm trên đường cao tốc vào ngày 17-5.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương, điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng.