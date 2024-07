Bật điều hòa bao lâu thì đủ mát lại tiết kiệm tiền điện? Nhiều người mắc 2 sai lầm khiến tắt điều hòa mà vẫn tốn điện

Trong mùa hè nóng bức, điều hòa gần như đã trở thành thiết bị thiết yếu của các gia đình. Nhưng, không phải ai cũng biết sử dụng điều hòa đúng cách. Nhiều người có những sai lầm khi dùng điều hòa vừa dễ ảnh hưởng đến sức khỏe lại còn tăng chi phí sinh hoạt của gia đình, bao gồm cả tiền điện cũng như tiền vận hành thiết bị.

1. Tắt điều hòa khi phòng đã đủ lạnh

Nhiều người tắt máy điều hòa ngay khi phòng vừa đủ mát và bật lại khi nóng để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, ít ai ngờ điều này gây phản tác dụng. Bởi, máy điều hòa cần tiêu thụ rất nhiều điện năng khi khởi động. Do vậy, thay vì bật xuống 16 độ C để phòng được làm lạnh sâu 1 cách nhanh chóng rồi tắt ngay sau vài phút thì bạn nên để ổn định ở ngưỡng 25 độ C trong một quãng thời gian dài, tốt hơn là chỉ nên tắt đi khi đã kết thúc nhu cầu sử dụng.

2. Tắt điều hoà bằng điều khiển

Chúng ta thường sử dụng điều khiển để tắt điều hoà vì tiện lợi. Tuy nhiên, khi tắt bằng điều khiển như vậy thì điều hòa vẫn luôn để ở chế độ chờ. Chúng vẫn sẽ tiêu thụ 1 lượng điện năng tương đương với 1 bóng đèn 15W.

Hơn nữa, nếu nguồn điện trong nhà không được ổn định, việc chỉ tắt điều hòa tạm thời bằng điều khiển còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập điện hoặc là cháy nguồn. Vì thế, đây chỉ là giải pháp tạm thời khi bạn không dùng điều hòa trong thời gian ngắn.

Theo các kĩ sư điện tử, cách tắt điều hòa an toàn và chính xác nhất là nên sử dụng điều khiển để tắt điều hòa trước, sau đó tắt aptomat để dừng hoàn toàn hoạt động của máy điều hoà. Hành động này sẽ khiến điều hòa dừng mọi hoạt động, giúp bạn tiết kiệm điện được tối đa cũng như bảo vệ an toàn và tăng tuổi thọ cho thiết bị của gia đình.

Cần bật điều hòa ít nhất bao lâu?

Trong mùa hè, điều hòa được sử dụng nhiều để làm mát không khí trong nhà. Tuy nhiên để tiết kiệm điện, nhiều gia đình có thói quen bật điều hòa chỉ trong khoảng 10 -15 phút rồi nhanh chóng tắt đi. Nhưng đây là hành động sai lầm bởi trong khoảng thời gian trên, điều hòa còn chưa chạy được hết một chu kỳ để làm mát tới nhiệt độ mà người dùng cài đặt.

Theo các chuyên gia điện tử, trung bình, một chiếc điều hòa cần tối thiểu 15 - 20 phút để có thể cung cấp khí lạnh, làm mát cho toàn không gian.Khi nhiệt độ ngoài trời cao, thời tiết nắng nóng gay gát, điều hòa không được bảo dưỡng, điều hòa bị rò điện hoặc diện tích không gian làm mát quá lớn, thời gian này có thể lên tới 40 phút.

Vì thế, nếu bạn bật điều hòa trong một thời gian ngắn rồi tắt đi sẽ khiến việc làm mát không đạt hiệu quả. Thậm chí, khiến thiết bị tiêu tốn điện năng nhiều gấp 3 lần. Để đạt hiệu quả tốt nhất, người dùng nên bật điều hòa ít nhất khoảng 1 giờ đồng hồ để không gian đủ mát.