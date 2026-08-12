Bật điều hòa 26°C chưa chắc đã tiết kiệm điện: Chuyên gia khuyên chỉnh mức này để giảm “1 nửa” hóa đơn

Chỉ một thay đổi nhỏ trên remote có thể giúp gia đình giảm đáng kể tiền điện mùa hè.

Mùa hè, điều hòa thường là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhất trong gia đình. Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, không ít người lựa chọn mức 26°C như một “mức an toàn” để vừa đảm bảo sự thoải mái vừa hạn chế hóa đơn điện tăng cao.

Tuy nhiên, theo các hướng dẫn sử dụng điều hòa tiết kiệm năng lượng, không có một mức nhiệt cố định nào phù hợp với mọi điều kiện. Trong nhiều trường hợp, tăng nhiệt độ cài đặt lên 27-28°C và kết hợp quạt có thể giúp giảm tải cho máy nén mà vẫn duy trì cảm giác dễ chịu.

Vì sao 26°C chưa chắc là mức tiết kiệm nhất?

Về nguyên tắc, máy điều hòa phải loại bỏ nhiệt từ trong phòng ra môi trường bên ngoài. Khi nhiệt độ cài đặt càng thấp, chênh lệch giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời càng lớn, máy càng phải làm việc nhiều hơn để duy trì mức nhiệt mong muốn.

Chẳng hạn, trong ngày ngoài trời 35°C, việc duy trì căn phòng ở 26°C tạo ra chênh lệch 9°C. Nếu tăng nhiệt độ cài đặt lên 28°C, chênh lệch này giảm xuống còn 7°C. Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, tải làm mát giảm và máy có thể vận hành ở mức thấp hơn.

Không phải cứ cài điều hòa ở 26°C là đang tiết kiệm điện. Chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, kết hợp quạt và một vài mẹo sử dụng đơn giản, hóa đơn tiền điện mùa hè có thể giảm đáng kể (Ảnh minh họa AI)

Điều này không có nghĩa cứ tăng nhiệt độ lên càng cao thì càng tiết kiệm. Nếu nhiệt độ quá cao, người sử dụng có thể cảm thấy nóng, phải liên tục điều chỉnh máy hoặc sử dụng thêm các thiết bị làm mát khác. Vì vậy, mức nhiệt phù hợp cần được lựa chọn dựa trên điều kiện thực tế của từng căn phòng.

Một cách được nhiều chuyên gia về sử dụng năng lượng khuyến nghị là đặt điều hòa ở khoảng 27-28°C, kết hợp với quạt để tăng lưu thông không khí. Luồng gió giúp cơ thể tản nhiệt tốt hơn, nhờ đó người dùng vẫn có thể cảm thấy mát dù nhiệt độ phòng cao hơn 1-2°C.

Ban ngày 27-28°C, ban đêm có thể giảm nhẹ

Ban ngày, khi sử dụng điều hòa trong nhiều giờ, nên duy trì ở mức 27-28°C để vừa làm mát vừa hạn chế điện năng tiêu thụ. Có thể kết hợp thêm quạt để tăng lưu thông không khí, giúp căn phòng dễ chịu mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

Đến ban đêm, khi cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi, có thể điều chỉnh nhiệt độ xuống khoảng 25°C hoặc sử dụng chế độ ngủ nếu điều hòa được trang bị. Chế độ này giúp máy tự động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt trong đêm, tránh làm lạnh quá mức nhưng vẫn đảm bảo giấc ngủ thoải mái.

Quan trọng là không nên hạ điều hòa xuống 22-24°C chỉ để làm mát nhanh, bởi mức nhiệt quá thấp có thể khiến máy phải hoạt động nhiều hơn và làm tăng lượng điện tiêu thụ.

Ngày mưa, đừng vội hạ nhiệt độ

Một sai lầm khác là vào những ngày nóng ẩm, nhiều người lập tức giảm điều hòa xuống 24-25°C. Trong khi đó, cảm giác oi bức đôi khi đến chủ yếu từ độ ẩm cao chứ không chỉ do nhiệt độ.

Nếu điều hòa có chế độ hút ẩm, người dùng có thể cân nhắc sử dụng trong điều kiện phù hợp. Khi độ ẩm giảm, mồ hôi bay hơi dễ hơn và cơ thể có thể cảm thấy dễ chịu hơn mà không nhất thiết phải hạ nhiệt độ phòng quá thấp.

Tuy nhiên, chế độ hút ẩm không phải lựa chọn tối ưu trong mọi trường hợp. Khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, chế độ làm lạnh thông thường vẫn cần được ưu tiên để đảm bảo khả năng kiểm soát nhiệt độ trong phòng.

Muốn giảm hóa đơn, đừng chỉ chăm chăm vào con số trên điều hòa

Bên cạnh nhiệt độ cài đặt, nhiều yếu tố khác cũng quyết định lượng điện mà điều hòa tiêu thụ.

Trước hết là khả năng cách nhiệt của căn phòng. Đóng kín cửa, sử dụng rèm chắn nắng vào những thời điểm ánh nắng chiếu trực tiếp và hạn chế mở cửa liên tục có thể giúp giảm lượng nhiệt xâm nhập vào phòng.

Tiếp đó, cần vệ sinh bộ lọc định kỳ. Lớp bụi dày có thể cản trở luồng khí, khiến hiệu quả trao đổi nhiệt giảm. Điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để đạt cùng mức nhiệt, từ đó làm tăng điện năng tiêu thụ.

Hướng gió cũng đáng chú ý. Khi làm lạnh, người dùng có thể điều chỉnh cánh đảo gió để không khí được phân bổ đều thay vì thổi trực tiếp liên tục vào người. Kết hợp điều hòa với quạt ở mức vừa phải cũng là cách giúp không khí lưu thông tốt hơn.

Đặc biệt, không nên mặc định rằng 26°C là “mức thần kỳ” để tiết kiệm điện bởi mức tiết kiệm thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và không thể áp dụng một tỷ lệ cố định cho mọi gia đình.

Nếu mục tiêu là giảm chi phí sử dụng điều hòa trong mùa hè, cách tiếp cận hợp lý hơn là tăng nhiệt độ cài đặt lên mức cao nhất mà cơ thể vẫn cảm thấy thoải mái, đồng thời cải thiện khả năng cách nhiệt, lưu thông không khí và vệ sinh thiết bị thường xuyên.

Nói cách khác, thay vì chỉ thay đổi một con số từ 26°C, người dùng nên thay đổi cả cách sử dụng. Đây mới là yếu tố có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với lượng điện tiêu thụ trong những tháng cao điểm mùa hè.

Nguồn: Baidu