Bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine đậu mùa khỉ tại Mỹ

Nguyên nhân cũng chỉ vì nguồn cung vaccine hạn chế. Vaccine thường dành cho những người có khả năng tiếp cận tốt hơn với hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Thành phố New York, Mỹ hôm 18/8 công bố dữ liệu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong việc tiếp cận vaccine đậu mùa khỉ. Người da trắng, chiếm khoảng 45% nhóm người có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ , nhận được 46% số liều vaccine được phát ra. Trong khi đó, người da màu, chiếm 31% dân số có nguy cơ thì đến nay chỉ nhận được 12% số liều vaccine.

Báo cáo được đăng trên tờ Thời báo New York cho thấy sự chênh lệch này đã khiến các chuyên gia y tế công cộng và các nhà hoạt động thất vọng vì dường như giới chức trách vẫn chưa rút ra được bài học từ đại dịch COVID-19. Khi đó, người da màu và gốc Latin ở New York có nguy cơ mắc COVID-19 và phải nhập viện, thậm chí tử vong, cao hơn nhiều so với người da trắng trong đợt dịch đầu tiên vào mùa xuân năm 2020. Thế nhưng, họ lại ít có khả năng được tiêm chủng cũng như điều trị sớm hơn so với các nhóm khác.

Anh Joel Maldonado - Người tiêm vaccine, New York: "Tôi và bạn bè gặp một chút khó khăn khi tìm được địa điểm còn vaccine đậu mùa khỉ".

Thành phố New York ước tính 134 nghìn người có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong bối cảnh đó, cho đến nay, mới chỉ có khoảng 64 nghìn người đã tiêm mũi vaccine đầu tiên trong hai mũi. Chính phủ Mỹ đã phê duyệt một phương pháp mới để quản lý vaccine, cho phép các nhà cung cấp chỉ sử dụng 1/5 liều lượng hiện tại. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề khan hiếm nguồn cung vaccine cho 1,6 triệu người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.