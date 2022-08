Báo Trung Quốc e ngại khi cựu cầu thủ Atletico Madrid về Việt Nam thi đấu

E ngại khi cựu tài năng trẻ Atletico Madrid tới Việt Nam thi đấu

Vừa qua, đội bóng Hà Nội FC đã chiêu mộ thành công cầu thủ người Brazil Lucao do Break (tên đầy đủ là Lucas Vinicius Gonçalves da Silva) để tăng cường chất lượng trên hàng công. Chân sút này từng khoác áo đội trẻ Atletico Madrid (Tây Ban Nha) sau đó thi đấu cho một số CLB từ quê nhà Brazil đến Moldova hay Kuwait... trước khi cập bến đội chủ sân Hàng Đẫy.

Thông tin Lucao do Break trở thành tân binh của Hà Nội FC lập tức thu hút sự quan tâm từ truyền thông Trung Quốc. Trang 163.com (Trung Quốc) vừa đăng bài viết có tiêu đề: "Vượt khỏi giải Super League, CLB Việt Nam nhận viện trợ đẳng cấp từ nước ngoài, là cựu cầu thủ của Atletico Madrid".

Tờ báo Trung Quốc bình luận về khả năng Lucao do Break khoác áo Hà Nội FC thi đấu ở AFC Champions League đối đầu một đại diện của Super League (Trung Quốc): "Đội bóng mạnh bậc nhất Việt Nam là Hà Nội FC cách đây không lâu đã buộc phải chia tay Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, bất ngờ là việc đội bóng này vừa chiêu mộ thành công cựu cầu thủ Atletico Madrid Lucao do Break, mang quốc tịch Brazil.

Hiện tại, Hà Nội FC vẫn đang dẫn đầu BXH V.League với lợi thế 9 điểm so với đội xếp nhì. Một khi giành chức vô địch, ở AFC Champions League trong tương lai, rất có thể Hà Nội FC sẽ chạm trán với đội Shandong Taishan hoặc Wuhan Sanzhen của Trung Quốc.

Lucao do Break - tân binh vừa gia nhập Hà Nội FC.

Lucao do Break đã tham gia rất nhiều giải đấu. Trong hơn 10 năm, anh ấy chơi cho hàng chục đội bóng khác nhau. Cầu thủ này có thể mạnh hơn một bậc so với hầu hết các ngoại binh ở V.League. Sự có mặt của Lucao do Break có thể là sự bổ sung rất chất lượng cho Hà Nội FC.

Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại tuyển Trung Quốc 3-1 (ở vòng loại World Cup 2022), bây giờ, các CLB ở Việt Nam cũng cho thấy sự tiến bộ. CLB Viettel ở Việt Nam cũng từng đánh bại Kaya FC của Philippines tới 2 lần ở AFC Champions League. Năm nay, HAGL của Việt Nam thậm chí cầm hòa cả Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc) - một trong những tên tuổi mạnh nhất của AFC Champions League. Số điểm mà HAGL có được (5 điểm) ở vòng bảng cũng nhiều hơn so với các đội ở Trung Quốc.

Năm nay, Hà Nội FC đang có nhiều cơ hội vô địch V.League và được dự AFC Champions League mùa sau. Với việc củng cố thêm lực lượng, Hà Nội FC sẽ còn mạnh hơn. Các CLB như Shandong Taishan hay Wuhan Sanzhen nếu phải gặp Hà Nội FC thì khả năng thất bại là rất cao".

Dành sự quan tâm tới Quang Hải

Trang Fengnew của Trung Quốc vừa đăng bài bình luận với tiêu đề: "Liệu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Quang Hải có thể giành được chỗ đứng ở Ligue 2?". Bài viết này bình luận về Quang Hải và cho rằng cầu thủ này cần thêm thời gian để thích nghi ở Pau FC.

"Giải Ligue 2 đã trải qua 4 vòng đấu, đội Pau FC, nơi có tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Quang Hải vừa để thua 0-3 trên sân nhà trước Sochaux. Thất bại này khiến Pau FC vẫn nằm ở nhóm cuối BXH.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã ra sân cả 4 trận của Pau FC, trong đó có 2 lần vào sân từ ghế dự bị. Sau 4 vòng đấu, phong độ của anh cũng chưa được như ý và ở trận đấu mới nhất, anh được chấm số điểm khá khiêm tốn.

Truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm lớn cho Quang Hải.

Đối với một cầu thủ đến từ châu Á mỗi khi sang châu Âu, họ sẽ cần một khoảng thời gian rất quan trọng để thích nghi. Ngay cả trường hợp của Quang Hải khi tới giải Ligue 2 cũng vậy. Ngay như trường hợp của Wu Lei, dù từng gây dấu ấn nhưng cầu thủ này cũng phải ngồi trên ghế dự bị cho Espanyol.

Dù Nguyễn Quang Hải đã ký hợp đồng 2 năm với Pau FC nhưng liệu anh có thể khẳng định được chỗ đứng ở đội bóng mới trong tương lai hay không vẫn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì anh cần phải cố gắng hơn nữa" - trang báo Trung Quốc bình luận.